10 trải nghiệm fine dining tuyệt vời nhất thế giới

Four Seasons Resort Hualalai, Hawaii: Hawaii là xứ sở thần tiên với những cảnh quan độc đáo. Thực khách đến khu nghỉ dưỡng Four Seasons sẽ có trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất: thưởng thức Gosset Champagne và một bữa ăn ngoài trời với tầm nhìn ra trọn đại dương, bao gồm các món chế biến từ nguyên liệu được nuôi trồng hoặc đánh bắt ngay trên đảo. Ảnh: Four Seasons.