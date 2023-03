10 tòa nhà chính phủ tuyệt đẹp trên thế giới

Tòa nhà Quốc hội Papua New Guinea, Port Moresby, Papua New Guinea: Được khánh thành vào năm 1984, thiết kế của tòa nhà Quốc hội Papua New Guinea mang phong cách Haus Tambaran (một kiểu nhà thờ cúng tổ tiên truyền thống ở địa phương). Ở lối vào của tòa nhà là bức tranh khảm rực rỡ, mô tả mọi khía cạnh của cuộc sống ở Papua New Guinea. Ảnh: Design Pics Inc.