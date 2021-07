10 tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất Việt Nam?

4. Thành phố duy nhất trong cả nước có 2 huyện đảo? Hải Phòng

Đà Nẵng

Nha Trang Hải Phòng là thành phố duy nhất ở Việt Nam có 2 huyện đảo: Bạch Long Vĩ và Cát Hải. Ngoài ra, địa phương này còn có 7 quận: Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền; cùng 6 huyện: An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Ảnh: Hiền Phùng.