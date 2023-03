10 tiểu thuyết kỳ ảo ăn khách nhất mọi thời đại

Bộ sách The Wheel of Time của Robert Jordan với cuốn sách đầu tiên The Eye of the World ra mắt năm 1990. Với hơn 90 triệu bản được bán ra, The Wheel of Time là một bộ truyện giả tưởng siêu nổi tiếng và rất được yêu thích. Sau khi hoàn thành được 11 phần, Robert qua đời và để lại ghi chép cho Brandon Sanderson hoàn thành 3 phần còn lại. Nội dung tác phẩm xoay quanh lời tiên tri về Rồng Tái sinh và hành trình tìm kiếm người được chọn để đánh bại kẻ phản diện quyền năng The Dark One.