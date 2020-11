10 sự thật thú vị về nước Mỹ

Hiện có nhiều người sống ở thành phố New York hơn 40 tiểu bang của Mỹ. Một trong 38 người sống ở Mỹ gọi New York là nhà của họ. Đây là thành phố đông dân nhất toàn quốc. Mật độ dân số của New York 27.000 người/dặm vuông và cứ 4,5 phút lại có một đứa trẻ được sinh ra ở đây.