10 siêu xe hybrid nhanh nhất thế giới hiện tại

Mercedes-AMG ONE: Mercedes-AMG ONE là một dự án dài hơi của bộ phận hiệu suất cao AMG. Hệ truyền động của Mercedes-AMG ONE bao gồm động cơ V6 tăng áp 1.6L và 4 động cơ điện, giúp chiếc xe có tổng công suất lên đến 1.063 mã lực. Sức mạnh này đủ để đẩy siêu xe hybrid tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chưa đầy 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 352 km/h. Ngoài ra, AMG trang bị cho chiếc xe hộp số tự động 7 cấp tích hợp khóa vi sai. Nhờ vào bộ pin điện 8,4 kWh, chế độ EV có khả năng di chuyển với quãng đường tối đa 18,1 km. Chỉ có 275 chiếc Mercedes-AMG ONE được sản xuất với giá khởi điểm khoảng 2,72 triệu USD .