10 resort trên mặt nước đáng tiền ở Maldives

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru: Các căn biệt thự trên mặt nước ở đây được trang trí với tông màu xanh coban và xám than chì. Lưới rộng và những ghế sofa mềm là nơi hoàn hảo để thư giãn cho những người mê tắm nắng. Ảnh: CNN.