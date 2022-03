10 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống

2. New Zealand: Các expat yêu thích cuộc sống thư thả tại hòn đảo này, với nhiều thời gian rảnh để trải nghiệm và khám phá thiên nhiên của nơi được mệnh danh là "thủ phủ thám hiểm của thế giới". Tất cả giúp những người mới đến trải nghiệm chất lượng sống và sức khỏe tinh thần tốt hơn ở quốc gia quê hương. New Zealand đạt điểm cao về sự cân bằng công việc - cuộc sống và ổn định chính trị - những điểm cộng bên cạnh độ an toàn và thân thiện của cư dân. Ảnh: Reddit.