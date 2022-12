10 ôtô đang dẫn đầu cuộc đua doanh số năm 2022

2. Mitsubishi Xpander - 20.127 xe: Bám sát ngay sau Toyota Vios là Mitsubishi Xpander, với doanh số cộng dồn 11 tháng đạt 20.127 xe. 2022 tiếp tục là một năm thành công của mẫu MPV giá rẻ này, Xpander vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu trong phân khúc vốn ngày càng giàu tính cạnh tranh. Sau giai đoạn trùng xuống do "dọn kho" phiên bản cũ, bản nâng cấp giữa vòng đời của Xpander được ra mắt vào giữa năm đã vực dậy doanh số của mẫu xe này. Cuộc đua cho danh hiệu xe ăn khách nhất năm 2022 vẫn chưa ngã ngũ và cơ hội của Xpander vẫn còn đó, khi chỉ kém mẫu xe tạm dẫn đầu 638 xe. Ở bản nâng cấp, Mitsubishi Xpander có 3 phiên bản là AT, AT Premium và Cross, giá bán 555-688 triệu đồng.