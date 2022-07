10 nước có đồ ăn ngon nhất

1. Mỹ: Là một trong những quốc gia đa dạng nhất trên thế giới nên Mỹ cũng có một nền ẩm thực đặc sắc. Trên 50 tiểu bang của đất nước có hàng loạt món ngon khác nhau. Một số vùng có các món ăn đặc sản gắn liền với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trong khi các nơi khác có ẩm thực độc đáo được tạo ra từ sự kết hợp của những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Một số điểm đến ẩm thực tốt nhất ở Mỹ bao gồm New Orleans, New York, Miami, Savannah và New York. Ảnh: Adobe Stock.