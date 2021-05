10 nhân vật phản diện bị lãng phí trong các tác phẩm đáng quên

Akasha trong Queen of the Damned (2002): Queen of the Damned là phần hậu truyện bị quên lãng của bộ phim ăn khách Interview with the Vampire. Bộ phim đánh dấu sự sụt giảm cả về chất lượng nội dung cũng như diễn xuất so với tiền truyện. Tuy nhiên, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Aaliyah vẫn tỏa sáng trên màn ảnh trong vai nữ chúa ma cà rồng Akasha. Ảnh: Warner Bros.