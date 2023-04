10 người thuộc chi nhánh F88 ở TP.HCM bị khởi tố

Điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, công an đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Chiều 30/3, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan doanh nghiệp, công ty luật. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP.HCM, Tiền Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lào Cai, Bến Tre, Đồng Nai và Bình Dương.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã báo cáo tình hình kết quả công tác điều tra, khám phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP.HCM).

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 54 bị can, gồm 2 phó giám đốc, 20 trưởng phòng, 1 thư ký và 31 nhân viên.

Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả nợ.

Hai người cầm đầu, cùng là phó giám đốc gồm Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước.

Còn tại TP.HCM, theo đại tá Mai Hoàng, công an thành phố đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, luật, mua bán nợ… Đối với Công ty CP kinh doanh F88, chi nhánh TP.HCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra hành chính, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh của F88 có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Trần Văn Châu, Phó giám đốc công ty Luật TNHH Pháp Việt, cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong quý I/2023, toàn quốc xảy ra 89 vụ cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra các cấp đã khám phá 79 vụ, bắt xử 223 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều, gồm: TP.HCM (16 vụ), Hà Nội (7 vụ), Thanh Hóa (7 vụ), Bình Dương (6 vụ), Đắk Lắk (5 vụ)…

Việc xử lý, khởi tố các vụ án điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản đã nhận diện đúng bản chất của loại tội phạm này, thể hiện sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng công an. Việc phá các chuyên án đã mang tính răn đe cao, tình trạng khủng bố, đòi nợ với thủ đoạn trên giảm hẳn.