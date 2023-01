10 món ăn may mắn trong dịp Tết Nguyên đán

Bánh cam được thấy nhiều trong các tiệm bánh và nhà hàng Trung Quốc quanh năm. Chúng mang một ý nghĩa đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán: sự may mắn. Lý do là những viên bột nếp nở ra bên ngoài khi chiên tượng trưng cho sự phát triển tài lộc của bạn. Ảnh: The Spruce Eats.