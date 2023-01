10 mẹo phong thủy thu hút may mắn ở văn phòng cho năm 2023

Các nhà phong thủy cho rằng việc sắp xếp bàn làm việc, với các đồ dùng và vật trang trí, có tác động lớn đến mức độ thuận lợi trong sự nghiệp của bạn, theo Her World.

Dưới đây là những mẹo phong thủy giúp nâng cao năng lượng trong văn phòng, thúc đẩy sự nghiệp đạt đến thành công.

Một mẹo phong thủy đơn giản để hút may mắn và năng lượng tích cực trong công việc là đặt điện thoại di động hoặc máy tính về phía bên trái của bàn làm việc.

Theo các chuyên gia phong thủy Singapore, bên trái thuộc về Rồng Xanh (Green Dragon) - thần mang đến cho bạn sự may mắn và thịnh vượng. Bên phải thuộc Bạch Hổ (White Tiger) - mang đến những thách thức lớn.

Nếu vị trí làm việc của bạn (cả ở nhà hay văn phòng) nằm gần hoặc lùi vào một góc, hãy đặt một chậu cây cảnh nhỏ để mang lại năng lượng tích cực cho khu vực "tù đọng". Điều này sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn, nâng cao năng lực và sức chịu đựng.

Đặt cây xanh trên bàn làm việc giúp thu hút vận may.

Tuy nhiên, nên tránh sử dụng cây xương rồng hoặc loại cây nào quá nhiều hoa vì chúng có thể gây trở ngại. Hãy sử dụng cây thật, vì cây giả có thể thu hút năng lượng tiêu cực, thậm chí làm giảm tâm trạng của bạn.

Để tạo nên sự hài hòa và làm dịu tinh thần, hãy bật một vài bản nhạc, ưu tiên giai điệu êm dịu hoặc nhạc không lời.

Nên tránh bật nhạc có giai điệu sôi động, nhiều năng lượng vì nó có thể khiến bạn mất tập trung khi làm việc. Tuy nhiên, thực tế mỗi người phản ứng với từng loại âm nhạc theo cách khác nhau, nếu bạn thấy mình tập trung khi nghe nhạc rock ballad, cứ nghe chúng.

Nếu là một người điều hành doanh nghiệp, việc tạo một khu vực có âm nhạc nhẹ nhàng sẽ tốt cho nhân viên.

Hãy đảm bảo bàn hoặc không gian làm việc của bạn không đối diện góc hay cột trụ trong phòng, cạnh tường của tòa nhà khác... Những góc, cạnh này có thể thu hút năng lượng tiêu cực. Chúng thậm chí có thể gây chứng đau nửa đầu, áp lực và lo lắng cho bạn.

Hãy chuyển bàn của bạn hướng về phía khác; hoặc dùng tấm chắn ngăn cách nơi ngồi làm với những góc, cạnh nếu không thể di chuyển. Trong trường hợp không tránh được và cảm thấy khó chịu, hãy đặt một bát muối hoặc đèn đá muối ngăn cách bạn với góc nhọn.

Có thể đặt các loại đá như Tourmaline hay thạch anh trong suốt ở góc phải bàn làm việc giúp đánh tan năng lượng căng thẳng trong công việc. Những loại đá này còn giúp ngăn những kẻ mưu mô phá hoại công việc của bạn.

Đá tinh thể cũng giúp thu hút quý nhân phù trợ. Nhớ làm sạch các tinh thể thường xuyên để chúng hoạt động hiệu quả nhất.

Nếu bàn làm việc đối diện cửa, lối đi hoặc hành lang, hãy đặt vách ngăn nhỏ để chặn các nguồn năng lượng trực tiếp có thể ảnh hưởng đến bạn.

Năng lượng chuyển động nhanh từ các ô cửa có thể khiến bạn bị phân tâm. Nếu đó là phòng làm việc riêng, bạn có thể treo một chiếc rèm cửa.

Hãy đặt một mô hình phun nước nhỏ ở góc phía Bắc của ngôi nhà hoặc văn phòng để kích hoạt khả năng và cơ hội nghề nghiệp tốt.

Cần tránh những mô hình nước đứng im, tù đọng. Những đài phun nước nhỏ hoặc bể cá có dòng nước lưu thông sẽ mang đến may mắn cho bạn.

Bạn có thể đặt đèn bàn hoặc một vật màu đỏ ở góc trên bàn làm việc hướng về hướng nam. Đó nên là vật có màu đỏ rực rỡ để nâng cao tinh thần. Điều này có thể thúc đẩy vận may của bạn trong thăng tiến công việc.

Hãy đảm bảo bạn dọn dẹp bàn làm việc mỗi khi kết thúc công việc trong ngày - để đảm bảo hôm sau là một khởi đầu mới và đầy suôn sẻ.

Tránh để bàn làm việc bừa bộn, lộn xộn vào buổi tối vì nó có thể khiến năng lượng tiêu cực tích tụ, gây nên xích mích giữa bạn và đồng nghiệp. Góc làm việc gọn gàng cũng giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn hơn.

Không nên treo gương trong phòng hoặc góc làm việc, đặc biệt đừng treo nó sau lưng. Quy tắc này cũng áp dụng cho bất kỳ màn hình, tấm ảnh hay thứ gì có thể phản chiếu như một tấm gương.

Treo gương ở các vị trí đó có thể khiến bạn bị phàn nàn hoặc "đâm sau lưng". Nếu cần kiểm tra lớp trang điểm hay tóc tai, hãy sử dụng một chiếc gương cầm tay nhỏ gọn mà bạn cất trong túi.

