10 mẫu giày sneakers đắt nhất nửa đầu năm 2021

4. Đầu năm, The Whitaker Group (do James Whitner làm chủ) có cơ hội giới thiệu mẫu giày mới kết hợp với Nike, có tên Whitaker Group x Nike Waffle One. Whitner đã đề nghị cựu nhà thiết kế thương hiệu Jordan - Frank Cooke - thực hiện dự án mang lại vẻ ngoài cổ điển cho một đôi giày. Ảnh: Social Status.