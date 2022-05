10 lễ hội sôi động nhất hành tinh

Just for Laughs, Montréal, Canada: Liên hoan phim hài quốc tế lớn nhất thế giới Just for Laughs đón tiếp hơn 2 triệu người đổ về Montréal để thưởng thức các buổi biểu diễn, hòa nhạc và sân khấu kịch kéo dài 2 tuần. Đây không phải là một lễ hội nhỏ, nó thường có 1.700 nghệ sĩ đến từ 19 quốc gia, 1.600 màn trình diễn và 1.200 buổi biểu diễn ngoài trời miễn phí. Trong những năm qua, lễ hội đã có sự góp mặt của các danh hài có tiếng như Jim Carrey, Jimmy Carr, Jerry Seinfeld và Laverne Cox, vì vậy đảm bảo mang đến những trận cười sảng khoái. Ảnh: Hemis.