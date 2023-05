10 kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất ở các công việc hiện nay

Theo CNBC Make It, tư duy phân tích, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt là một trong những kỹ năng được các nhà tuyển dụng quan tâm nhiều nhất hiện nay.

Tư duy sáng tạo dự kiến sẽ trở thành kỹ năng cần thiết hàng đầu trong tương lai. Ảnh: My Tech Decisions.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định xu hướng việc làm trên toàn cầu đang phải trải qua một sự chuyển đổi lớn với hàng triệu vị trí có khả năng bị loại bỏ hoặc tạo ra trong những năm tới. Vì vậy, người lao động cần tìm cách thích nghi với thực trạng này.

Trong báo cáo về tương lai việc làm, WEF đã đề cập đến những kỹ năng then chốt mà người lao động cần có để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đó là kỹ năng tư duy phân tích; tư duy sáng tạo; khả năng chịu áp lực, linh hoạt và năng động; có động lực, tinh thần tự giác cao; ham tìm hiểu, học tập suốt đời; có hiểu biết về công nghệ; đáng tin cậy, chú ý từng chi tiết; đồng cảm, lắng nghe mọi người; có tố chất lãnh đạo và tầm ảnh hưởng xã hội; đảm bảo chất lượng làm việc.

"So sánh với các cuộc khảo sát trước đây vào năm 2020, tư duy sáng tạo đang ngày càng quan trọng hơn so với tư duy phân tích khi các nhiệm vụ tại nơi làm việc dần trở nên tự động hóa", CNBC Make It dẫn lại nhận định trong báo cáo của WEF.

Theo WEF, tư duy sáng tạo sẽ là kỹ năng đóng vai trò quan trọng nhất trong tương lai, tiếp theo là tư duy phân tích và hiểu biết về công nghệ.

Trong khi đó, các công ty đánh giá các kỹ năng như đọc, viết và làm toán; công dân toàn cầu; khả năng xử lý giác quan; sự khéo léo thủ công, sức bền và độ chính xác lại đang giảm dần tầm quan trọng đối với người lao động của họ.