10 khách sạn cao nhất thế giới

Four Seasons Hotel New York Downtown (New York, Mỹ) có chiều cao bậc nhất ở New York, với 368 phòng. Khách sạn có tầm nhìn bao quát trung tâm, phòng tắm lát đá cẩm thạch, bồn ngâm, tủ lạnh và quầy bar riêng, đáp ứng mọi sở thích của khách hàng. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức đồ ăn do đầu bếp nổi tiếng Wolfgang Puck chế biến. Ảnh: Four Seasons.