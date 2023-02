10 chuyên ngành đại học được trả lương cao nhất ở Mỹ

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, trong vòng 5 năm sau khi ra trường, 8/10 chuyên ngành có sinh viên tốt nghiệp kiếm nhiều tiền nhất thuộc nhóm kỹ thuật.

Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật có mức lương cao ở Mỹ. Ảnh: Life Upswing.

Trang CNBC Make It thông tin ngay sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hóa học có thể kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 75.000 USD .

Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thần học và Tôn giáo lại nhận được mức lương thấp nhất. Những sinh viên này kiếm được 36.000 USD trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp - chưa bằng một nửa số tiền mà các kỹ sư hóa học kiếm được.

Dưới đây là 10 chuyên ngành đại học được trả lương nhiều nhất theo mức lương trung bình trong vòng 5 năm sau khi sinh viên tốt nghiệp:

STT Tên chuyên ngành Mức lương trung bình 1 Kỹ thuật hóa học 75.000 USD 2 Kỹ thuật máy tính 74.000 USD 3 Khoa học máy tính 73.000 USD 4 Kỹ thuật hàng không vũ trụ 72.000 USD 5 Kỹ thuật điện 70.000 USD 6 Kỹ thuật công nghiệp 70.000 USD 7 Kỹ thuật cơ khí 70.000 USD 8 Kỹ thuật khác 68.000 USD 9 Phân tích kinh doanh 66.000 USD 10 Công trình dân dụng 65.000 USD

Theo CNBC Make It, kỹ thuật là ngành cần thiết trong tất cả loại ngành công nghiệp chính, bao gồm công nghệ máy tính, khai thác tài nguyên, sản xuất và xây dựng.

Kỹ thuật cũng là công việc thuộc lĩnh vực STEM (những công việc thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có nhiều cơ hội việc làm. Trang CNBC Make It nhận định đến năm 2031, các công việc STEM dự kiến tăng nhanh gấp đôi so với các công việc không phải STEM.

Ngoài các công việc liên quan đến kỹ thuật, sinh viên còn có thể kiếm được nhiều tiền trong các lĩnh vực không thuộc STEM, chẳng hạn như nghệ thuật biểu diễn hoặc tiếp thị. Tuy nhiên, nhu cầu về những ngành nghề này sẽ ít hơn so với kỹ thuật.

Trang CNBC Make It thông tin thêm các chuyên ngành kỹ thuật kiếm được nhiều tiền nhất trong sự nghiệp của họ. Đối với những sinh viên đã tốt nghiệp, từ 35 đến 45 tuổi, họ có thể kiếm được trung bình 100.000 USD trở lên vào năm 2022 (theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York); nhiều hơn khoảng 25.000 USD so với mức lương trung bình cho tất cả chuyên ngành ( 75.000 USD ).

Dưới đây là 10 chuyên ngành đại học trả lương nhiều nhất cho người lao động từ 35 đến 45 tuổi theo mức lương trung bình của sinh viên đã tốt nghiệp :

STT Tên chuyên ngành Mức lương trung bình 1 Kỹ thuật hóa học 120.000 USD 2 Kỹ thuật máy tính 114.000 USD 3 Kỹ thuật hàng không vũ trụ 112.000 USD 4 Kỹ thuật điện 109.000 USD 5 Khoa học máy tính 105.000 USD 6 Kỹ thuật cơ khí 105.000 USD 7 Khoa học vật lý khác 104.000 USD 8 Kỹ thuật công nghiệp 100.000 USD 9 Kỹ thuật khác 100.000 USD 10 Công trình dân dụng 100.000 USD

Vào giữa sự nghiệp, một kỹ sư hóa học có thể được tăng lương gần gấp đôi, trong khi một sinh viên chuyên ngành Giáo dục thời thơ ấu chỉ được tăng thêm 3.000 USD .

Dữ liệu ở 2 bảng trên được CNBC Make It dẫn lại từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Dữ liệu được tính đến ngày 10/2/2023, bao gồm những người làm việc toàn thời gian ở Mỹ có bằng cử nhân.