10 cách giúp con trai khỏe mạnh về mặt tinh thần

Ủng hộ sở thích, tạo không gian sống an toàn, hạn chế tiếp xúc bạo lực là những điều cha mẹ cần làm để giúp con trai khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Đối mặt với những định kiến: Thế giới mong đợi sự phát triển của trẻ em trai theo cách "hoàn hảo", "mạnh mẽ" và áp đặt bởi những định kiến. Tuy nhiên, phụ huynh cần hiểu rõ những định kiến xã hội tồn tại xung quanh con của họ và dạy trẻ cách đối mặt với chúng trước khi bước ra thế giới. Đây là bước quan trọng để con khỏe mạnh về mặt cảm xúc. Ảnh: Shutterstock.

Không phủ nhận vấn đề: Lý do khiến một số thanh thiếu niên cảm thấy phải che giấu cảm xúc là họ cho rằng đó không phải là vấn đề lớn. Vì vậy, thay vì phủ nhận vấn đề con cái gặp phải, cha mẹ hãy xác thực cảm xúc của con và xem xét cùng con giải quyết một cách nghiêm túc. Ảnh: Moms.

Tạo không gian sống an toàn: Theo PsychCentral, cha mẹ cần đảm bảo ngôi nhà là không gian an toàn của con. Điều đó có nghĩa là những định kiến ngoài xã hội không nên tồn tại bên trong ngôi nhà. Khi cha mẹ không thể kiểm soát định kiến của xã hội, họ cần kiểm soát không gian mà trẻ sinh sống. Ảnh: Know your phrase.

Ủng hộ sở thích: Theo Healthline, cha mẹ nên ủng hộ những sở thích lành mạnh của con cái. Nếu trẻ gặp bạn và nói rằng chúng muốn học may hay khiêu vũ, thay vì làm con nản lòng hoặc cố gắng hướng con đến một sở thích khác, cha mẹ hãy ủng hộ chúng. Cách làm này là cần thiết để con cái khám phá bản thân. Ảnh: Freepik.

Để con bộc lộ cảm xúc: Khi các chàng trai buồn bã hay khó chịu, phụ huynh phải chắc chắn rằng con cái được phép bộc lộ và chia sẻ cảm xúc của chúng, bao gồm cả khóc, buồn. Nếu cho rằng việc bộc lộ cảm xúc khiến con cái cảm thấy ổn, thậm chí, cha mẹ nên khuyến khích điều đó. Ảnh: Radiuscys.

Hạn chế tiếp xúc bạo lực: Các chuyên gia cho rằng một trong những điều cha mẹ cần làm để đảm bảo con trai của họ khỏe mạnh về mặt tinh thần là cố gắng hạn chế việc tiếp xúc với bạo lực. Những yếu tố bạo lực trong trò chơi có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Cha mẹ hãy hướng sự chú ý của con đến những trò chơi thú vị và tích cực. Điều này có thể không dễ dàng, tuy nhiên, cha mẹ nên chơi và trải nghiệm cùng con. Ảnh: Moms.

Tránh việc tra hỏi: Phụ huynh thường có thói quen tra hỏi con trai của mình. Tuy nhiên, việc này không hiệu quả, trái lại, vô hình đã gây áp lực lên con cái. Sẽ tốt hơn nếu cha mẹ tạo cho con cảm giác tin tưởng và an toàn để con có thể chủ động chia sẻ. Ảnh: Goalz.

Tiếp xúc người hùng: Rất nhiều đứa trẻ lớn lên với hình tượng Người Dơi, Người Nhện. Tuy nhiên, khi chúng đã là một thiếu niên, cha mẹ có thể định hướng và để con tiếp xúc với hình ảnh các người hùng ngoài đời thực. Việc này có thể giúp chúng trưởng thành về mặt cảm xúc. Ảnh: True youth sports.

Trò chuyện với con: Đôi khi, việc đơn giản như trò chuyện cùng con trai cũng khiến con khỏe mạnh về mặt tinh thần. Nếu thấy con đang nghe nhạc, cha mẹ hãy trò chuyện với chúng về ý nghĩa lời bài hát. Nếu trẻ đang xem tin tức, cha mẹ có thể trò chuyện về những gì con đang xem và trả lời bất kỳ câu hỏi nào con đưa ra. Điều này giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai thế hệ và đảm bảo con cái có thể tìm đến bạn bất cứ khi nào. Ảnh: Action for children.

Làm tình nguyện: Việc tham gia tình nguyện được khuyến khích trong phát triển sức khỏe tinh thần cho trẻ. Nó có thể giúp con trai xây dựng lòng trắc ẩn, sự đồng cảm với người khác. Điều này còn khiến chúng nghĩ về con người mà chúng muốn trở thành và hành động chúng muốn làm với thế giới. Ảnh: Berlin.