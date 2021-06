10 bức tượng ngoạn mục trên thế giới

Tượng Nữ thần Tự do, New York, Mỹ: Là biểu tượng của thành phố New York, tượng Nữ thần Tự do đã chào đón du khách kể từ năm 1886. Tác phẩm là quà tặng của Pháp cho người dân Mỹ. Mặc dù bức tượng chỉ cao 47 m, công trình có phần bệ tượng cao hơn 90 m. Do đó, tượng Nữ thần Tự do cũng nằm trong top đầu những bức tượng cao nhất thế giới. Ảnh: R Scapinello.