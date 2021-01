10 bộ phim Hollywood tệ nhất thập kỷ qua

Transformers: The Last Knight (2017): Cuộc phiêu lưu mới nhất của Optimus Prime và đồng đội trên màn ảnh rộng đạt doanh thu toàn cầu hơn 605 triệu USD , tức thua xa phần bốn. Phim đồng thời nhận tới 10 đề cử Mâm xôi vàng vào năm 2018. Tuy nhiên, cái tên Transformers: The Last Knight may mắn không bị réo lên tại lễ công bố kết quả. The Last Knight cũng là tác phẩm thay lời chia tay của đạo diễn Michael Bay với thương hiệu người máy biến hình. Ảnh: Paramount Pictures.