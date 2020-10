1,7 triệu hộ dân mất điện do bão số 9

1,7 triệu hộ dân ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và Tây Nguyên bị mất điện khi bão Molave đổ bộ vào đất liền.

Chiều 28/10, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết bão số 9 đổ bộ vào đất liền đã ảnh hưởng lớn đến tình hình cung ứng điện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Gió mạnh và mưa lớn đã khiến lưới điện 110kV bị sự cố 14 đường dây và 10 trạm biến áp. Lưới điện trung áp mất điện hơn 15.700 trạm. Trong số này, 2.100 trạm đã được khôi phục.

Ngoài ra, EVN đang phải cô lập mạch đường dây 500kV Đà Nẵng - Dốc Sỏi do hệ thống này đang bị sự cố.

"Sự cố gây mất điện cho trên 1,7 triệu khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung", thông cáo của EVN cho biết.

Gió bão giật mạnh làm đổ một số cột đèn ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Theo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, đơn vị đang ứng trực để điều hành cung cấp điện ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra do bão số 9. Ngoài nguyên nhân sự cố mất điện do mưa to và gió rất lớn, EVN cũng chủ động cắt điện nhiều khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống.

Tỷ lệ hộ dân mất điện nặng nhất là Quảng Ngãi với 100%, Bình Định 94%, Quảng Nam 73%, Đà Nẵng 30%, Phú Yên 27%, Thừa Thiên - Huế 15% và một số tỉnh Tây Nguyên 8-13%.

Ông Nhân khẳng định EVN đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để triển khai khắc phục kịp thời các hư hại của lưới điện ngay khi bão đi qua để có thể cấp điện lại sớm nhất.

Trưa nay, bão số 9 đổ bộ đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Lúc 14h30, bão tiếp tục quần thảo trên đất liền gây ra gió giật mạnh đến cấp 9-11 trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Bình Định, Quảng Trị.

Bão khiến 2 người ở Quảng Ngãi tử vong, 26 ngư dân mất tích, 3 ngôi nhà sập hoàn toàn và gần 500 nhà bị tốc mái...