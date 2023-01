Zoom fatigue - vì sao chúng ta dễ thấy mệt khi học và họp online?

Những người họp online trong thời gian dài thường cảm thấy đau người, mệt mỏi, cảm xúc cũng không ổn định.

Zoom fatigue /zuːm fəˈtiːɡ/ (danh từ): (Tạm dịch) Mệt mỏi vì họp online

Định nghĩa:

Zoom fatigue, hay còn được gọi là virtual meeting fatigue, là cảm giác kiệt sức thường xảy ra sau khi tham dự một loạt cuộc họp online.

Giáo sư Jeremy Bailenson, Giám đốc sáng lập của Virtual Human Interaction Lab (thuộc Đại học Stanford), đã nghiên cứu những tác động tâm lý của việc dành hàng giờ mỗi ngày để sử dụng nền tảng Zoom.

Trong bài viết được đăng tải trên tạp chí Technology, Mind and Behavior vào tháng 2/2021, GS Bailenson đã xác định được 4 nguyên nhân khiến chúng ta dễ mệt mỏi khi dùng Zoom nói riêng và các nền tảng họp trực tuyến nói chung.

Giáo sư nhấn mạnh nghiên cứu của ông không nhằm mục đích phỉ báng hay chỉ trích các nền tảng họp trực tuyến, ông chỉ muốn làm rõ sự mệt mỏi khi dùng ứng dụng trong thời gian dài, đồng thời đề xuất thay đổi giao diện để giảm bớt sự căng thẳng cho người sử dụng.

Theo GS Bailenson, 4 nguyên nhân khiến chúng ta dễ mệt khi dùng Zoom và các nền tảng họp trực tuyến là:

1. Bạn phải giao tiếp bằng mắt liên tục và nhìn quá nhiều gương mặt trong cự ly gần: Trong cuộc họp bình thường, mọi người có thể nhìn diễn giả, ghi chép hoặc nhìn đi chỗ khác. Nhưng khi họp online, mọi người nhìn vào nhau liên tục. Hơn nữa, khi họp online, khung màn hình của mọi người được chia đều, bạn sẽ nhìn khuôn mặt người khác ở cự ly gần. Bailenson giải thích khi nhìn mặt ai đó ở cự ly gần, bộ não sẽ tự hiểu đó là một tình huống căng thẳng dẫn đến xung đột. Nếu dùng Zoom nhiều giờ, bạn sẽ luôn ở trong trạng thái như vậy.

2. Bạn phải nhìn chính mình trong những cuộc họp online: GS Bailenson nêu rằng khi bạn nhìn thấy hình ảnh của chính mình, bạn có xu hướng chỉ trích bản thân nhiều hơn. Điều này khiến chúng ta căng thẳng và xuất hiện những cảm xúc tiêu cực.

3. Bạn bị giảm cơ hội di chuyển: Những cuộc họp trực tiếp cho phép bạn đi lại, di chuyển, nhưng với cuộc họp qua Zoom, bạn sẽ phải ở một vị trí trong thời gian dài. Đây cũng là lý do khiến bạn mệt mỏi và khó tỉnh táo.

4. Bạn bị quá tải về mặt nhận thức: Trong cuộc họp trực tiếp, bạn có thể biểu đạt bằng cử chỉ hoặc tín hiệu phi ngôn ngữ một cách tự nhiên vì mọi người tương tác trực tiếp với nhau. Nhưng trong cuộc họp qua Zoom, bạn sẽ phải "gồng" lên để biểu biểu đạt thông qua ngôn ngữ, biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể...

Dưới đây là một số dấu hiệu bạn gặp phải Zoom fatigue:

- Hay quên và khó tập trung.

- Khó duy trì tương tác.

- Hay cáu kỉnh, khó chịu.

- Căng cơ, đau người, mệt mỏi, mất ngủ.

Ứng dụng của Zoom fatigue trong tiếng Anh:

- Russell and I shared virtually shared a glass of the bubbly to make it through our Zoom Fatigue today.

Dịch: Russell và tôi đã cùng nhau cụng ly online để vượt qua sự mệt mỏi vì họp online ngày hôm nay.

- I've had so many Zoom meetings this week I'm feeling Zoom fatigue.

Dịch: Tuần này tôi có rất nhiều cuộc họp qua Zoom nên tôi cảm thấy mệt mỏi vì họp online.