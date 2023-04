Zoe Saldana chia tay Vũ trụ điện ảnh Marvel

Zoe Saldana một lần nữa khẳng định "Guardians of the Galaxy Vol. 3" là tác phẩm cuối cùng có sự góp mặt của nữ diễn viên trong vai Gamora.

The Direct đưa tin Zoe Saldana chia sẻ về việc từ giã vai diễn nữ sát thủ Gamora trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Theo đó, bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ là lời chia tay của Zoe Saldana gửi tới người hâm mộ sau gần 10 năm gắn bó.

"Tôi không nghĩ đây là dấu chấm hết cho các Vệ binh. Chắc chắn, đây chỉ là lời tạm biệt giữa tôi và Gamora", Saldana nói với The Hollywood Reporter.

Năm 2022, Zoe Saldana từng đề cập vấn đề này trong một số bài phỏng vấn. Trong buổi ghi hình cuối cùng, nữ diễn viên đã gửi lời tri ân xúc động tới đạo diễn James Gunn: "Tôi biết ơn đạo diễn James Gunn vì ​anh ấy đã dành thời gian, sự kiên nhẫn và tận tình hướng dẫn trong những năm qua. Tôi trân trọng tình bạn mà mình có với Gunn".

Theo Hollywood Reporter, khi biết tin James Gunn bị sa thải, Zoe Saldana đã tới trao đổi trực tiếp với các giám đốc điều hành của Marvel để đưa vị đạo diễn trở lại với loạt phim.

Zoe Saldana là gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm thuộc MCU. Ảnh: Digital Spy.

Trả lời phỏng vấn với GamesRadar+, Zoe Saldana mong muốn Gamora sẽ được thể hiện bởi một diễn viên khác trong tương lai: "Tôi không muốn Gamora ra đi mãi mãi. Cô ấy là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn tới người hâm mộ. Đặc biệt là những người hâm mộ nữ và thế hệ trẻ. Tôi hy vọng Marvel có thể tìm ra lớp diễn viên kế thừa những nhân vật này để họ sống mãi trong lòng người hâm mộ”.

Ngôi sao sinh năm 1978 góp mặt trong 5 tác phẩm thuộc MCU, bao gồm bộ 3 phim Guardians of the Galaxy và 2 bom tấn Avengers từng khuynh đảo phòng vé toàn cầu.

Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã được xác nhận sẽ có một vài thành viên trong đội Vệ binh phải nói lời chia tay người hâm mộ. Cựu đô vật Dave Bautista (thủ vai Drax) cũng đã thông báo rời vũ trụ phim ăn khách hàng đầu thế giới.