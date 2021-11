zingchart tiếp tục là căn cứ trao giải của MAMA 2021

Đây là năm thứ năm liên tiếp các đề cử của MAMA được lựa chọn dựa trên dữ liệu bảng xếp hạng #zingchart do Zing MP3 cung cấp.

Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA 2021) - giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc - chính thức khởi động với chủ đề Make some noise.

Sau khi công bố đề cử, MAMA 2021 khiến cộng đồng yêu nhạc phấn khích trước những ứng cử viên nặng ký. Cuộc đua giải thưởng đầy tính cạnh tranh khi quy tụ các tên tuổi đình đám của thị trường Kpop như BTS, Rosé và Lisa (thành viên nhóm BlackPink), IU, Twice, ITZY, aespa, Seventeen…

Ngoài ra, đại diện của Mnet xác nhận ca sĩ Ed Sheeran - chủ nhận loạt hit Shape of you, Perfect, Bad habits, Shivers - sẽ dự lễ trao giải và có màn biểu diễn. "Nữ hoàng Kpop" Lee Hyori đảm nhiệm vai trò host của chương trình.

Thị trường nhạc Việt nhận sự quan tâm lớn từ Hàn Quốc

Bên cạnh tôn vinh tên tuổi trong nước, MAMA 2021 có thêm hạng mục giải thưởng dành cho những nghệ sĩ có năm hoạt động xuất sắc ở các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Những năm gần đây, MAMA liên tiếp vinh danh và trao giải cho các nghệ sĩ Vpop. Điều này cho thấy Việt Nam đang trở thành thị trường âm nhạc được Hàn Quốc dành sự quan tâm.

Zing MP3 là một trong 6 đối tác cung cấp thông tin của thị trường âm nhạc châu Á và quốc tế cho MAMA 2021.

Đây là năm thứ năm liên tiếp Zing MP3 cung cấp các thông tin của thị trường Việt Nam cho MAMA. Theo đó, số liệu bảng xếp hạng #zingchart của Zing MP3 là căn cứ dữ liệu để MAMA 2021 quyết định lựa chọn nghệ sĩ Vpop thắng giải "Best Asian Artist" (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc) và "Best New Asian Artist" (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc).

Bên cạnh #zingchart của Zing MP3 ở thị trường Việt Nam, MAMA cũng hợp tác và lấy căn cứ số liệu từ những bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu khu vực châu Á và quốc tế. Các đối tác chiến lược của MAMA còn có Apple Music, ORICON, Tencent Music, KKBOX, JOOX.

Là nền tảng nghe nhạc hàng đầu trên thị trường nhạc số, Zing MP3 sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% là các bản ghi phát hành độc quyền.

Bảng xếp hạng #zingchart của Zing MP3 được giới chuyên môn đánh giá cao về độ tin cậy, chính xác trong việc đo lường sức hút tự nhiên của tác phẩm âm nhạc hay nghệ sĩ khi dựa vào số lượng người nghe thực (unique listener) theo giờ trên nền tảng nhạc số này. Bên cạnh đó, việc cập nhật theo giờ của #zingchart giúp phản ánh đầy đủ và kịp thời những diễn biến âm nhạc mới nhất của thị trường nhạc Việt.

Những chiến thắng của nghệ sĩ Việt Nam tại MAMA

Từ năm 2017, Zing MP3 trở thành đối tác cung cấp thông tin và số liệu thị trường âm nhạc Việt Nam cho MAMA. Những nghệ sĩ Vpop chiến thắng ở các mùa giải trước của MAMA đều gặt hái thành tích đột phá trên #zingchart trong năm.

Những nghệ sĩ Việt nhận giải thưởng trong các kỳ MAMA.

Năm 2017, MAMA lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Tóc Tiên thắng giải "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" và Sơn Tùng M-TP đoạt giải "Nghệ sĩ Việt Nam đột phá". Trong năm, Sơn Tùng M-TP sở hữu hai bản hit Lạc trôi (đứng top 1 #zingchart liên tiếp 6 tuần) và Nơi này có anh (giữ top 1 #zingchart suốt 7 tuần). Tóc Tiên phủ sóng với Em không là duy nhất, chiếm giữ hạng 2 #zingchart tuần.

Sang năm 2018, Hương Tràm là chủ nhân giải "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" và Orange thắng giải "Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc" của MAMA. Hương Tràm "gây bão" Vpop 2018 với bản hit Duyên mình lỡ (giữ top 1 #zingchart trong 5 tuần), Gửi anh và cô ấy (vươn đến hạng 4 #zingchart tuần). Với Orange, cô tạo sức ảnh hưởng bằng hit Người lạ ơi. Trong năm, sản phẩm này thống trị top 1 #zingchart suốt 8 tuần.

Ở mùa giải MAMA 2019, Jack & K-ICM đoạt cúp "Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc". Bộ đôi thiết lập chuỗi thành tích trên Zing MP3 với Sóng gió (top 1 #zingchart liên tiếp 8 tuần), Em gì ơi (top 1 #zingchart liên tục 4 tuần), Sao em vô tình (top 1 #zingchart trong 2 tuần), Hồng nhan (top 1 #zingchart suốt 2 tuần), Bạc phận (top 3 #zingchart tuần).

Đến năm 2020, Binz giành giải "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" và AMEE là chủ nhân chiếc cúp "Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc" của MAMA. Trong năm, Binz trở thành nghệ sĩ tiêu biểu của nhạc Việt với Bigcityboi chiếm lĩnh hạng 3 và OK gây sốt trong top 5 #zingchart tuần. AMEE có Sao anh chưa về nhà tiến tới hạng 2, Em bé và Ex’s hate me 2 trụ hạng top 10 #zingchart tuần suốt thời gian dài.

Lễ trao giải MAMA 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 11/12. Kết quả giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" và "Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc" tại thị trường Việt Nam sẽ được công bố cùng ngày.