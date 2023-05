Zing ra mắt series mới về giải trí

FRONT-row là nơi độc giả có cơ hội lắng nghe chia sẻ của những ngôi sao hàng đầu lĩnh vực. Trong khi the VISUAL có khách mời là những gương mặt trẻ, nổi bật trước đám đông.

Ngày 4/5, FRONT-row, series mới của Zing News sẽ ra mắt số đầu tiên trên các nền tảng. Nhân vật mở màn series là một người đang ngồi trên hàng ghế front-row.

Ngoài FRONT-row, Zing News cũng giới thiệu nhiều series mới về lĩnh vực giải trí (nghệ sĩ, âm nhạc, phim ảnh, thời trang), có thể kể đến the VISUAL, RUNWAY report, Carpet CHECK.

Những nhân vật trên hàng ghế đầu ngành giải trí Việt

FRONT-row là chương trình Podcast mới nhất của Zing News. Tựa đề này lấy cảm hứng từ thuật ngữ front-row, tức hàng ghế đầu trong những chương trình thời trang (fashion show). Đây là hàng ghế thuận lợi nhất cho việc quan sát, đồng thời cũng khẳng định đẳng cấp và vị trí của người được ngồi, thường là những VIP, nghệ sĩ hoặc biên tập viên nổi tiếng.

Với series FRONT-row, Zing News mời đến những ngôi sao nổi bật trong lĩnh vực của họ hoặc những người tiêu biểu, đang có sản phẩm, chiến dịch được quan tâm, gây chú ý trên thị trường. Địa điểm quay là những bối cảnh đặc biệt, gắn liền với công việc của nhân vật. Trước ánh đèn và ống kính máy quay, các nhân vật sẽ trải lòng về hành trình vượt qua khó khăn, thử thách bản thân để được ngồi ở vị trí hàng ghế đầu.

Số đầu tiên của series FRONT-row sẽ ra mắt vào ngày 4/5 trên Zing News.

Khách mời số đầu tiên của FRONT-row là nhân vật nổi bật trên thị trường hiện nay, nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Chia sẻ với Zing News, anh hào hứng khi là khách mời đầu tiên của series FRONT-row. “Tôi là người rất thích thử nghiệm”, anh nói.

Đến những gương mặt trẻ có visual nổi bật đám đông

Cùng với FRONT-row, Zing News giới thiệu series the VISUAL, ra mắt từ giữa tháng 4. the VISUAL là nơi gặp những người có khả năng nổi bật giữa đám đông, với “visual” có thể nhìn thấy - và quan trọng hơn - cảm thấy. Số đầu tiên, the VISUAL chọn Isabella Menin - đương kim Miss Grand International, Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022.

Số tiếp theo của the VISUAL là cuộc nói chuyện giữa host Ngọc Châu - đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và H’Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Miss Universe 2018. Đây cũng là lần đầu tiên H'Hen Niê làm khách mời cho một chương trình podcast.

Sau mỗi cuộc nói chuyện, nhân vật của the VISUAL chia sẻ về thông điệp cuộc sống và cách để hoàn thiện bản thân. Với Isabella Menin, “Don’t give up" (Đừng bao giờ từ bỏ) là thông điệp mà đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế muốn gửi gắm đến phụ nữ trên toàn cầu. Hay với H’Hen Niê, cô mong muốn truyền tải thông điệp “Tích cực, lạc quan, tiếp nhận mọi thứ bằng tình yêu thương”.

The VISUAL và những series mới nhất của Zing News Giải trí.

Cũng từ năm 2023, một số series khác về lĩnh vực giải trí đã được ra mắt như RUNWAY report, Carpet CHECK. Cả hai series vẫn đang đều đặn đăng tải những số mới nhất đến độc giả mê thời trang ngôi sao.

RUNWAY report tiên phong trong việc đánh giá, chấm điểm fashion show trong nước và quốc tế dựa trên tiêu chí sáng tạo thời trang và chất lượng trình diễn bộ sưu tập của ngôi sao, người mẫu trên runway, đặc biệt là vị trí first-face và vedette.

Trong khi, Carpet CHECK được đăng tải vào đầu tuần là những đánh giá về phong cách của sao Việt trên thảm đỏ trong tuần dựa trên tiêu chí về lựa chọn trang phục, lối trang điểm, phụ kiện hài hòa và sự bắt kịp xu hướng.

Điểm khác biệt trong các series mới về giải trí là concept mới, trẻ trung, nội dung - hình thức công phu và tính đa nền tảng.