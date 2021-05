Zing MP3 là nền tảng nhạc số Việt Nam đầu tiên sở hữu nhạc BTS

Zing MP3 ký kết với The Orchard và gia hạn hợp tác cùng Sony Music Entertainment, giúp người dùng Việt nghe nhạc bản quyền của nghệ sĩ quốc tế như BTS, Sunmi, Beyoncé…

Zing MP3 đạt thỏa thuận phân phối các bản ghi có bản quyền từ công ty giải trí Mỹ The Orchard, đồng thời gia hạn hợp tác với Sony Music Entertainment - công ty mẹ của The Orchard. Theo đó, người dùng có thể nghe miễn phí âm nhạc có bản quyền của cả The Orchard và Sony Music Entertainment trên Zing MP3. Đáng chú ý, đây là nền tảng nhạc số đầu tiên ở Việt Nam ký kết với The Orchard.

Sony Music Entertainment là công ty thu âm và sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 60 quốc gia. Công ty trở thành bệ phóng của những nghệ sĩ quốc tế lớn, đứng sau nhiều hit đình đám thế giới. Qua ký kết hợp tác giữa Sony Music Entertainment và Zing MP3, người dùng Việt Nam có cơ hội tiếp cận nguồn nhạc có bản quyền của các nghệ sĩ danh tiếng như Beyoncé, Doja Cat, Harry Styles, DJ Khaled, Martin Garrix, Giveon, H.E.R, JP Saxe, Kygo, Lil Nas X, Little Mix, Rag'n'Bone Man, Sam Fisher, SZA, Tate McRae, The Kid LAROI, Tom Odell...

The Orchard là công ty phân phối âm nhạc danh tiếng, hoạt động tại 45 quốc gia trên thế giới. Với dữ liệu nhạc lớn, công ty mang đến đa dạng thể loại và nghệ sĩ, bao gồm Bighit Music lẫn nhóm nhạc danh tiếng của hãng - BTS. Đồng thời, khán giả được thưởng nhạc của những giọng ca nổi tiếng khác như Sunmi, Chung Ha, Eric Nam, DPR, Ozuna, Jorja Smith, Skepta, Ichon, Sarah Klang và DORA.

Bên cạnh đó, người hâm mộ Việt Nam có nhiều cơ hội tương tác với nghệ sĩ quốc tế qua hình thức nhận thông tin mới nhất về những sản phẩm âm nhạc sắp phát hành, quà tặng độc quyền từ nghệ sĩ.

Với kho nhạc của The Orchard, người dùng có thể thưởng thức nhạc của Bighit Music và BTS.

Ông Ariel Fung - Phó giám đốc Điều hành Sony Music Entertainment tại Đông Nam Á - cho biết: “Việt Nam là thị trường âm nhạc sôi động, phát triển nhanh chóng và đầy tiềm năng. Việc gia hạn hợp tác giữa Sony Music Entertainment và Zing MP3 tạo cơ hội để các nghệ sĩ quốc tế tăng kết nối và mang những sản phẩm âm nhạc chất lượng đến người yêu nhạc Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thấy nhiều dịch vụ âm nhạc hơn từ Zing MP3 cung cấp đến người dùng khi việc ký kết hợp tác tiến triển”.

Bà Priya Dewan - Phó giám đốc The Orchard Hàn Quốc và Đông Nam Á - cho biết: "The Orchard muốn giới thiệu kho nhạc quốc tế đến thị trường Việt Nam thông qua ký kết hợp tác với Zing MP3 - nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất trong nước. Thông qua Zing MP3, các nghệ sĩ quốc tế của chúng tôi có cơ hội kết nối đến nhiều khán giả Việt Nam hơn nữa”.

Kho nhạc The Orchard gồm các nghệ sĩ nổi bật như BTS, Chung Ha, Sunmi, Eric Nam…

Trong vài tháng đầu năm, Zing MP3 ký kết với 3 hãng thu âm và sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới, gồm: The Beggars Group (kho nhạc của Adele, Radiohead, Bon Iver…), Monstercat (Marshmello, Vicetone, Noisestorm, Pegboard Nerds, Feint, Tokyo Machine…), The Orchard.

Trước đó, nền tảng nhạc số này hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam như Universal Music Group (nhạc của Taylor Swift, Maroon 5, Justin Bieber…), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), YG Plus, EMPIRE, Fluxus Inc, JSJ Corporation… Thời gian tới, Zing MP3 tiếp tục ký kết với các hãng nhạc quốc tế khác.

Bên cạnh phát hành bản ghi ở thị trường Việt Nam, Zing MP3 đồng hành cùng các hãng nhạc quốc tế, mang đến nhiều quyền lợi khác cho người dùng. Cuối năm 2020, YG Entertainment - công ty chủ quản BlackPink - gửi tặng CD album vật lý The Album và nhiều phần quà độc quyền từ nhóm nhạc nữ đến fan Việt thông qua Zing MP3. Đầu năm nay, YG Plus tiếp tục dành tặng CD vật lý kèm chữ ký sleeplessness của Kim Feel (chủ nhân nhạc phim Reply 1988, Itaewon Class, Start-up) và timeabout của Yukika (nữ ca sĩ gắn liền các ca khúc citypop triệu lượt xem Soul lady, Neon).

Zing MP3 là nền tảng nghe nhạc số hàng đầu Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.