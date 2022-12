Zing MP3 công bố 40 nghệ sĩ và 40 ca khúc thịnh hành của năm 2022

Zing MP3 - nền tảng nhạc số hàng đầu tại Việt Nam - chính thức khởi động chiến dịch tổng kết thị trường nhạc Việt trong năm mang tên "Best Of 2022".

Chiến dịch tôn vinh những ca khúc và nghệ sĩ nổi bật của năm, chinh phục khán giả nghe nhạc đại chúng cũng như được sự công nhận từ giới chuyên môn.

Theo đó, Zing MP3 - Best Of 2022 sẽ công bố hai danh sách là "Top 40 ca khúc và nghệ sĩ thịnh hành của năm" (sở hữu số liệu nghe nhạc tốt nhất từ khán giả trong năm), "Top 10 ca khúc và nghệ sĩ xuất sắc của năm" (do hội đồng chuyên gia âm nhạc bình chọn). Các danh sách này không xếp hạng và được sắp theo thứ tự bảng chữ cái.

Sau khoảng thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thị trường âm nhạc khởi sắc và sôi động trở lại trong năm 2022. Hàng loạt nghệ sĩ mạnh dạn đầu tư sản phẩm hoành tráng trên nền tảng nhạc số. Đây là thời khắc cùng nhìn lại bức tranh nhạc Việt và sự cống hiến của các nghệ sĩ năm qua.

Hội đồng chuyên gia âm nhạc lựa chọn 10 nghệ sĩ và ca khúc xuất sắc của năm

"Top 10 ca khúc và nghệ sĩ xuất sắc của năm" sẽ được công bố vào ngày 26/12. Danh sách này được đánh giá, lựa chọn bởi những chuyên gia uy tín, nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc và truyền thông, dựa trên các tiêu chí nghệ thuật.

Với việc đưa hạng mục này vào chiến dịch Best Of 2022, Zing MP3 mong muốn giới thiệu đến khán giả những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đảm bảo chất lượng chuyên môn, góp phần định hướng thị trường âm nhạc Việt Nam văn minh, hiện đại.

Hội đồng chuyên gia âm nhạc của Zing MP3 - Best Of 2022 có sự góp mặt của diva Hà Trần, các nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung, Huy Tuấn, Dương Khắc Linh, Nguyễn Minh Cường, Châu Đăng Khoa, DTAP. Họ có sức ảnh hưởng và được công chúng đánh giá cao về thẩm mỹ âm nhạc.

Hội đồng chuyên gia gồm nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với nền âm nhạc Việt Nam.

Các đại diện của những hãng thu âm, phân phối nhạc hàng đầu quốc tế và trong nước cũng giữ vai trò “cầm cân nảy mực”, gồm: Universal Music Group Vietnam, Sony Music Entertainment Vietnam, Monstercat, Def Jam SEA, SM Entertainment Group VN, 1989s Entertainment, ACV Entertainment, Great Entertainment, Tổ Quạ, MIXUS, Yin Yang Media.

Hội đồng còn có sự tham gia của những nhà báo, phóng viên lĩnh vực giải trí - văn hóa - âm nhạc đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông. Các hãng thu âm, phân phối nhạc và cơ quan báo chí có thế mạnh am hiểu công nghiệp âm nhạc thời đại mới sẽ góp phần tìm ra những nghệ sĩ, bài hát cân bằng giá trị nghệ thuật - sự gần gũi với đại chúng.

Đại hãng thu âm và đơn vị truyền thông báo chí cũng giữ vai trò "cầm cân nảy mực".

Danh sách 40 nghệ sĩ và ca khúc thịnh hành của năm 2022

Danh sách "Top 40 thịnh hành" quy tụ những tên tuổi có tầm ảnh hưởng và duy trì sức nóng mỗi năm trên đường đua âm nhạc.

Danh sách 40 nghệ sĩ thịnh hành của năm 2022 AMEE Bảo Anh Châu Khải Phong Chu Thúy Quỳnh Đạt Long Vinh Diệu Kiên Đình Dũng Đức Phúc Dương Edward ERIK GREY D Hà Nhi Hồ Ngọc Hà Hoàng Dũng Hoàng Thùy Linh Hồng Thanh & DJ Mie Hứa Kim Tuyền Hương Ly Karik Keyo Khắc Việt Khang Việt Lê Bảo Bình Mai Tiến Dũng Miu Lê MONO Nal Only C Orange Phạm Nguyên Ngọc & VAnh Quân A.P Tăng Duy Tân Tăng Phúc Thành Đạt Thiều Bảo Trâm Trịnh Thăng Bình & Liz Kim Cương Trúc Nhân Trung Quân Idol Văn Mai Hương Vương Anh Tú

Zing MP3 - Best Of 2022 cũng công bố danh sách "Top 40 ca khúc và nghệ sĩ thịnh hành của năm". Đây là những tên tuổi, sản phẩm "bội thu" số liệu nghe nhạc từ công chúng năm nay. Danh sách này phản ánh thị hiếu nghe nhạc của khán giả đại chúng trong 2022.

Những cái tên nổi bật có thể kể đến Hoàng Thùy Linh với hai bản hit đạt chục triệu lượt nghe See tình, Gieo quẻ và ghi dấu ấn qua album LINK. Karik phủ sóng với Có chơi có chịu đạt 32 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Erik cùng Chạy về khóc với anh (76 triệu lượt nghe) hay AMEE với Shay nắnggg (17 triệu lượt nghe), Thay mọi cô gái yêu anh (16 triệu lượt nghe) cũng là những giọng ca được khán giả yêu thích năm qua.

Ngoài ra, một số nghệ sĩ mới vừa chào sân Vpop cũng nhanh chóng hiện diện trong danh sách. Điển hình, MONO trở thành “tân binh khủng long” với bản hit Waiting for you, gặt hái 37 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Sau khi nhóm MONSTAR tan rã, GREY D ra mắt với vai trò ca sĩ solo cũng để lại ấn tượng trong năm cùng sản phẩm Vaicaunoicokhiennguoithaydoi đạt 12 triệu lượt nghe và phát hành maxi single Dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Bên cạnh đó, Vpop năm 2022 cũng chứng kiến các màn trở lại "khuynh đảo" từ những nghệ sĩ vắng bóng thời gian dài. Miu Lê "càn quét" đường đua âm nhạc với Vì mẹ anh bắt chia tay khi thống trị top 1 #zingchart liên tiếp 4 tuần, đạt 59 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Hay Trúc Nhân tạo sức nóng cùng Có không giữ mất đừng tìm đạt hơn 21 triệu lượt nghe.

Độc giả xem thông tin chi tiết xem tại đây.