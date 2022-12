Zing MP3 công bố 10 nghệ sĩ và ca khúc xuất sắc của Vpop năm 2022

Zing MP3 - nền tảng nhạc số hàng đầu Việt Nam - cùng hội đồng chuyên gia âm nhạc quốc tế và trong nước công bố kết quả Top 10 nghệ sĩ, ca khúc xuất sắc của năm 2022.

Chiến dịch tổng kết thị trường nhạc Việt trong năm Zing MP3 - Best of 2022 chính thức công bố kết quả "Top 10 ca khúc và nghệ sĩ xuất sắc của năm". Danh sách được bình chọn bởi hội đồng âm nhạc gồm những chuyên gia nổi tiếng quốc tế lẫn trong nước ở lĩnh vực âm nhạc và truyền thông, dựa trên các yếu tố chuyên môn.

Các thành viên hội đồng âm nhạc có thể kể đến diva Hà Trần; các nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung, Huy Tuấn, Dương Khắc Linh, Nguyễn Minh Cường, Châu Đăng Khoa, DTAP; đại diện các hãng thu âm, phân phối nhạc hàng đầu thế giới và trong nước gồm Universal Music Group Vietnam, Sony Music Entertainment Vietnam, Monstercat, Def Jam SEA, SM Entertainment Group VN, 1989s Entertainment, ACV Entertainment, Great Entertainment, Tổ Quạ, MIXUS, Yin Yang Media; các nhà báo, phóng viên lĩnh vực văn hóa - giải trí đến từ Zing News, Thanh Niên, Tiền Phong, Hoa Học Trò, YAN News, VieZ.

Sau đây là danh sách 10 nghệ sĩ và ca khúc xuất sắc của năm 2022 (không xếp hạng, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái). Hội đồng đánh giá những nhân tố, tác phẩm này vừa phủ sóng với khán giả đại chúng trong năm, vừa đạt chất lượng nghệ thuật như ca từ đẹp, giai điệu và hòa âm sáng tạo, nghệ sĩ có hình ảnh chỉn chu, tư duy âm nhạc văn minh.

10 nghệ sĩ xuất sắc của năm 2022

AMEE: Giọng ca sinh năm 2000 tiếp tục phát huy màu nhạc “kẹo ngọt” nhưng có sự trưởng thành, chiêm nghiệm hơn. Hai mươi hai (22) là những tâm sự giữa mẹ và con. Thay mọi cô gái yêu anh hoài niệm về mối tình đầu trong trẻo. Trong khi đó, Shay nắnggg mang đến tinh thần Gen Z từ sample hit nổi tiếng Hai mươi của tiền bối Mỹ Tâm.

GREY D: Sau khi nhóm MONSTAR tan rã, GREY D “tái debut” ở vai trò ca sĩ solo. Hội đồng đánh giá anh là điểm sáng mới của nhạc Việt với tư duy làm nhạc độc đáo. Vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Dự báo thời tiết hôm nay mưa và Tỉnh thức sau giấc ngủ đông mang hơi thở slow R&B thơ mộng, tinh tế, tiến sát xu hướng quốc tế.

Hà Nhi: Bước ra từ cuộc thi âm nhạc năm 2015, nhưng phải đến 2022, Hà Nhi mới tạo đột phá lớn trong sự nghiệp. Hội đồng âm nhạc ví nữ ca sĩ tựa như “viên ngọc quý dành nhiều thời gian để tỏa sáng rực rỡ”. Sở hữu màu giọng lạ đặc trưng, Hà Nhi mang đến dư vị mới mẻ khi hát ballad ở Chưa quên người yêu cũ, Lâu lâu nhắc lại, Hồi kết.

Hoàng Dũng: Chăm chỉ và dũng cảm thử nghiệm là các mô tả về chặng đường âm nhạc của Hoàng Dũng năm nay. Anh có trải nghiệm đa dạng với Về nghe mẹ ru (điệu cải lương của NSND Bạch Tuyết vào dòng nhạc R&B), Đứa nào làm em buồn (kết hợp pop với rap cùng Phúc Du) và EP Yên (chất indie pop mở ra không gian trong trẻo, thanh bình).

Hoàng Thùy Linh: Không chỉ tạo sức ảnh hưởng ở thị trường nội địa, nữ ca sĩ đồng thời vươn tầm thế giới. See tình trở thành xu hướng của năm, được nhiều ngôi sao ở Hàn Quốc cover điệu nhảy. Album LINK được chuyên trang âm nhạc Pitchfolk chấm điểm số 7,2 và nhận những lời tán dương từ các tạp chí uy tín trên thế giới.

Hứa Kim Tuyền: Hứa Kim Tuyền là một trong số ít nhạc sĩ mạnh dạn phát hành album riêng. Album Colours được giới phê bình khen ngợi tính nhân văn, ý nghĩa khi viết về hành trình cuộc đời của con người. Ngoài ra, anh có các sáng tác nổi trội trong năm với đa dạng phong cách như kết hợp R&B và cải lương trong Về nghe mẹ ru, ballad trữ tình của Một ngàn nỗi đau, Chưa quên người yêu cũ hay chất soul lãng đãng ở Nếu anh là em.

Miu Lê: Suốt 10 năm sự nghiệp, Miu Lê không ngừng nỗ lực làm mới bản thân với nhiều phong cách và thể loại khác nhau. Năm 2022, nữ ca sĩ trở lại đầy cá tính và xây dựng hình tượng “điên nữ” với hit Vì mẹ anh bắt chia tay.

MONO: Là tân binh ra mắt trong năm, MONO đã có ngay full album với concept rõ ràng và đầu tư âm nhạc bài bản. Waiting for you, Em là là hai bản hit hàng đầu của anh bắt kịp xu hướng R&B, hip hop thời thượng trên thế giới.

Tăng Duy Tân: Từng có các ca khúc viral như Ngây thơ và Không phai, Tăng Duy Tân trở lại bùng nổ với Bên trên tầng lầu. Âm nhạc của anh có màu sắc riêng với ca từ súc tích, nhịp điệu và bản phối tinh giản nhưng bắt tai, phảng phất chút tinh thần “cổ phong”.

Trúc Nhân: Hội đồng âm nhạc khen ngợi Trúc Nhân đã xây dựng định vị rõ ràng với âm nhạc trào phúng, đậm tính nhạc kịch. Chất tinh quái ở Có không giữ mất đừng tìm góp phần vào sự đa dạng cho bức tranh nhạc Việt năm 2022.

10 ca khúc xuất sắc của năm 2022

Có chơi có chịu (Karik & Only C): Sản phẩm phủ sóng với 33 triệu lượt nghe trên Zing MP3, giữ vững top 1 #zingchart suốt 3 tuần. Bản rap pha trộn âm hưởng dân gian với phần phối nhạc mạnh mẽ, dồn dập, đan xen các câu punchline vừa châm biếm gắt gỏng, vừa hài hước đáp trả thái độ đặt điều sau khi chia tay của người yêu cũ.

Cô đơn trên sofa (Hồ Ngọc Hà): Bắt tay cùng hit-maker Tăng Duy Tân, Hồ Ngọc Hà cho thấy định hướng mong muốn gần gũi hơn với nhóm khán giả Gen Z. Bài hát mở đầu bằng giai điệu R&B đầy tâm trạng, sau đó kết thúc bằng đoạn drop tinh giản, vừa đủ độ dồn dập nhất định, vừa mang đến cảm giác chill lãng đãng.

Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân): Bài hát khai thác góc nhìn dí dỏm, “đả kích sâu cay” của chàng trai dành cho người yêu phụ bạc khi cô ngỏ lời muốn quay lại với anh vì mối tình mới “sống không vui” như mình tưởng. Trúc Nhân liên tục biến hóa giọng hát trong bản thu như chạy nốt, chuyển từ gằn giọng sang mix voice, chest voice rồi đẩy lên head voice.

Gieo quẻ (Hoàng Thùy Linh & Đen): Hội đồng âm nhạc tán dương Gieo quẻ được đầu tư công phu về phần sáng tác lẫn hòa âm, phối khí. Ca khúc kết hợp dân gian đương đại với các thể loại thịnh hành trên thế giới như trap, EDM. Chủ đề đậm bản sắc Việt khi khai thác văn hóa bấm quẻ đầu năm để luận bàn về tình yêu, đời sống.

Một ngàn nỗi đau (Văn Mai Hương & Hứa Kim Tuyền): Bằng giai điệu da diết và lời ca giàu hình tượng, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đào sâu vào những tâm tư, nỗi lòng phía sau của “người thứ ba” trong chuyện tình yêu. Chất giọng nội lực, giàu tình cảm của Văn Mai Hương cũng là điểm sáng trong bài.

Ngày đầu tiên (Đức Phúc): Giữa hàng loạt bản ballad sầu não, Ngày đầu tiên nổi bật khi lan tỏa thông điệp tích cực, nhân văn về tình yêu viên mãn. Bên cạnh giọng hát cảm xúc của Đức Phúc, khâu hòa âm phối khí tạo dấu ấn với nhịp trống liên tục, tạo phấn khởi cho người nghe.

See tình (Hoàng Thùy Linh): Bài hát góp phần vào làn sóng đưa nhạc Việt vươn tầm quốc tế khi tạo nên trào lưu nhảy cover trên thế giới. Ca khúc mang màu sắc chủ đạo của pop, với bản phối pha trộn giữa chất liệu điện tử, dân gian đương đại và retro.

Thiêu thân (B Ray & Sofia): Bản rap gây ấn tượng bởi lối viết kể chuyện về người chồng phản bội và kết cục bi kịch của người vợ trong cơn hỏa hoạn. B Ray có flow rap và nhả chữ giằng xé, day dứt, cũng như cài cắm các câu punchline căm phẫn. Sofia góp phần đẩy mạnh kịch tính với các quãng cao nội lực, cũng như buông tiếng thở dài thổn thức cuối bài.

Vì mẹ anh bắt chia tay (Miu Lê & Karik & Châu Đăng Khoa): Bản hit chiếm giữ top 1 suốt 4 tuần, hơn 60 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Ca khúc pha trộn giữa pop và EDM, kết hợp phần rap thời thượng, theo sát trào lưu quốc tế.

Waiting for you (MONO & Onionn): Hơn 38 triệu lượt nghe trên Zing MP3, chiếm giữ vị trí top đầu #zingchart, tạo trào lưu nhảy cover và biểu cảm viral “ú òa” là những thành tựu cho thấy sức ảnh hưởng lớn của Waiting for you trên thị trường năm nay. Về mặt chuyên môn, ca khúc cho thấy sự văn minh khi khai thác xu hướng âm nhạc điện tử trên thế giới.