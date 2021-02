Zidane phải vô địch Champions League để ở lại Real Madrid

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ ban lãnh đạo Real Madrid nhiều khả năng sa thải HLV Zinedine Zidane sau khi mùa giải 2020/21 kết thúc.

AS khẳng định HLV Zinedine Zidane chỉ có thể ở lại nếu đưa Real Madrid vô địch Champions League. Tuy nhiên, tính khả thi của mục tiêu này không cao, bởi đội chủ sân Bernabeu không có sự bổ sung nhân sự nào sau 2 kỳ chuyển nhượng, đồng thời không duy trì được phong độ ở mùa này.

Nhận định càng được củng cố khi "Los Blancos" tụt xuống thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Atletico Madrid tới 10 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. Thầy trò Zidane cũng bị loại khỏi Siêu cúp Tây Ban Nha và Copa del Rey. Tất cả diễn ra trong vỏn vẹn 15 ngày.

Real Madrid sa sút phong độ trong nhiệm kỳ thứ hai của Zidane. Ảnh: Reuters.

AS cho rằng sai lầm của Zidane ở mùa giải này là chỉ đặt niềm tin vào khoảng 13-14 cầu thủ, trong đó chủ yếu là nhóm công thần ở nhiệm kỳ đầu của cựu danh thủ người Pháp tại Bernabeu. Tuy nhiên, bất chấp việc những cầu thủ này cho thấy dấu hiệu tuổi tác và phong độ đi xuống, ông vẫn không đặt niềm tin vào các tài năng trẻ.

"Nếu không có gì thay đổi, Eden Hazard và Marco Asensio sẽ hỗ trợ cho Karim Benzema ở hàng công. Nếu cầu thủ người Bỉ tiếp tục thi đấu phập phù, Lucas Vazquez có thể được trao cơ hội ở cánh phải, trong khi Asensio chuyển sang hành lang trái", AS khẳng định Zidane đưa ra sân đội hình xuất phát theo công thức sẵn có và không thường xuyên thay đổi.

Trong nhiệm kỳ đầu của Zidane, Real Madrid thua 16 trên tổng số 149 trận. Song, ở lần trở lại, đội bóng của ông đã nhận 19 thất bại sau 90 trận đấu. "Los Blancos" cũng không còn thể hiện vị thế thống trị tại Champions League, giải đấu họ đang giữ kỷ lục về số lần vô địch.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo ra đi năm 2018, Real Madrid không thể vượt qua vòng 16 đội Champions League. Họ cũng chỉ giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha mùa trước khi Barca đuối sức ở giai đoạn cuối trong bối cảnh giải đấu bị gián đoạn bởi dịch bệnh.

Four Four Two phiên bản Tây Ban Nha tiết lộ Max Allegri là người được nhắm đến để thay thế Zidane. Tuy nhiên, ông sẽ không ngồi vào bàn đàm phán chừng nào tương lai của người đồng nghiệp được định đoạt. Ngoài ra, ban lãnh đạo "Los Blancos" cũng liệt kê Julian Nagelsmann, Raul Gonzalez hay Xabi Alonso vào danh sách.