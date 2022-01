Zendaya tài năng hơn danh xưng bạn gái Người Nhện

Được mệnh danh là nữ diễn viên có doanh thu cao nhất năm 2021, sự xuất hiện của Zendaya trong "Dune", "Spider-Man: No Way Home" hoàn toàn mờ nhạt và không có dấu ấn cá nhân.

Theo Independent, việc Zendaya dành phần lớn thời gian của tháng 10/2021 đi vòng quanh thế giới quảng bá Dune - bộ phim cô xuất hiện chỉ 7 phút, gần như mờ nhạt - làm nhớ đến câu nói của Sienna Miller.

“Thế giới điện ảnh lợi dụng phụ nữ để quảng bá phim bằng cách đưa họ lên trang bìa, các trang báo, những gì họ mặc tại thảm đỏ. Nhưng thực tế vai trò của họ không nhiều”, nam diễn viên người Anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Zendaya xuất hiện tại hầu hết buổi ra mắt, sự kiện quảng bá Dune cùng Timothee Chalamet. Ảnh: Getty.

Sự bất công với Zendaya

Điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp gần đây của Zendaya. Có sự khác biệt rất lớn giữa số lần xuất hiện của nữ diễn viên tại các buổi họp báo với sự hiện diện hạn chế của cô trong Dune.

Zendaya được Independent nhận định là một trong những sao nữ trẻ đa tài hiếm hoi ở Hollywood. Cô có đủ các yếu tố để trở thành ngôi sao, bao gồm việc xuất hiện trong series ăn khách Spider-Man, giải Emmy Nữ diễn viên chính xuất sắc và ngoại hình mang phong thái ngôi sao. Nhưng bất chấp sức hút ngôi sao điện ảnh, Zendaya chưa được xem trọng và có cơ hội phát huy hết tiềm năng.

Zendaya nhận nhiều lời khen với vai diễn cô gái tuổi teen nghiện ngập trong Euphoria. Ảnh: HBO.

Trước khi nổi đình đám, Zendaya là công chúa Disney, được biết đến qua sitcom Shake it Up. Cô còn thể hiện được sự đa tài khi trở thành á quân của chương trình Dancing with the Stars.

Với vai diễn trong Euphoria (loạt phim đã trở lại với mùa 2), Zendaya chính thức lập kỷ lục là ngôi sao trẻ tuổi nhất giành giải Emmy hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trong Euphoria, Zendaya đóng vai Rue - cô gái trẻ nghiện ngập dễ bị tổn thương bởi quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhiều chuyên gia dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của ngôi sao 26 tuổi trong phim. Không chỉ truyền tải nỗi đau và mâu thuẫn của nhân vật, cô thuyết phục khi diễn cảnh Rue lên cơn, tuyệt vọng vì ma túy.

“Gương mặt Zendaya thay đổi liên tục theo hoàn cảnh. Đáng chú ý nhất là phân cảnh Rue cầu xin người bán hàng. Chỉ với một chút vỡ vụn trong giọng nói, Zendaya đã làm mất đi vẻ hào hoa thời niên thiếu của Rue, trong khi cô ấy có vẻ rất đau lòng”, Independent bình luận.

Ngôi sao 26 tuổi có ít cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh từng tham gia, ngay cả trong loạt Spider-Man. Ảnh: Sony.

Với nét diễn nổi bật, Zendaya vẫn chưa được xem trọng đúng mức trong điện ảnh. Trong mùa dịch, nữ diễn viên xuất hiện trong tác phẩm Malcolm & Marie của Netflix. Song, nét diễn của ngôi sao trẻ không bù đắp được kịch bản thiếu sức hút của đạo diễn Sam Levinson.

Nếu tác phẩm ít gây khó chịu hơn, rất có thể cái tên Zendaya xuất hiện trong đề cử của Oscar, theo Independent.

Hay như việc xuất hiện trong các tác phẩm bom tấn, Zendaya vẫn chưa là trọng tâm. Không thể phủ nhận nhờ Dune, Spider-Man: No Way Home và vai lồng tiếng Lola Bunny trong Space Jam 2, Zendaya trở thành diễn viên nữ có doanh thu cao nhất năm 2021.

Nhưng nếu so sánh sự nghiệp điện ảnh của cô ấy với những “bạn gái Người Nhện” Emma Stone hay Kirsten Dunst, nữ diễn viên vẫn chưa có được vai diễn thực sự lớn.

“Dù hiện tại là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất thế giới, cô vẫn chưa được phép thăng hoa trên màn ảnh rộng. Tại sao điều đó lại xảy ra lâu vậy?”, Independent bình luận.

Zendaya xứng đáng nhận được nhiều hơn

Trở lại với Dune, dù trước đó được PR rầm rộ, xuất hiện trong các buổi họp báo lớn nhỏ cùng Timothee Chalamet, màn diễn xuất của Zendaya trong phim như muối bỏ bể.

Nhân vật chiến binh Chani của Zendaya chỉ xuất hiện vỏn vẹn 7 phút trong tổng thời lượng 156 phút của bộ phim. Nhiều khán giả đã phẫn nộ khi trước đó cô được PR không khác gì vai chính, xuất hiện hầu hết tại buổi ra mắt, sự kiện quảng bá phim cùng nam chính Timothee Chalamet.

Cho đến nay, nhiều chuyên gia điện ảnh vẫn cho rằng Hollywood đang lãng phí nhân tài như Zendaya. Cô có khả năng diễn xuất, làm được nhiều thứ hơn so với các vai diễn được giao gần đây.

Việc có mặt dày đặc tại các buổi quảng bá phim trái ngược sự xuất hiện với thời lượng 7 phút của Zendaya trong Dune. Ảnh: Getty, Warner Bros..

Ngay cả khi xuất hiện trong bộ phim nhạc kịch The Greatest Showman của Hugh Jackman, dù chỉ là vai diễn viên nhào lộn, người phải lòng nhân vật của Zac Efron, cô vẫn nổi bật, áp đảo những ngôi sao hạng A trong phim vì sức hút tự nhiên.

Và với Euphoria, Zendaya đạt được điều không tưởng: Cô khiến ban tổ chức Emmy chú ý đến loạt phim về chủ đề lạm dụng tình dục, sự hỗn loạn của thanh thiếu niên, thể loại trước đây vốn không được lòng giải thưởng lớn.

“Zendaya là một trong những diễn viên xuất sắc của thế hệ trẻ. Nhưng cho đến nay, chỉ có series truyền hình Euphoria cho phép cô thể hiện chiều sâu tài năng. Cô ấy xứng đáng hơn việc chỉ xuất hiện 7 phút trong Dune hay sự mờ nhạt trong loạt Người Nhện”, Adam White của Independent bình luận.