Zendaya làm lu mờ đồng nghiệp mỗi lần xuất hiện

Tháng 12/2021, Zendaya và Tom Holland xuất hiện ở họp báo Spider-Man: No Way Home tại London, Anh. Trong khi "Người Nhện" chọn trang phục cổ điển pha nét hiện đại của Celine, Zendaya thu hút mọi ánh nhìn với nguyên cây Alexander McQueen. Cô chọn hoa tai hình mạng nhện của Jacob & Co. để thể hiện hình ảnh siêu anh hùng nhả tơ. Ảnh: Getty.