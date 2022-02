Zendaya diện váy từ năm 1956

Tạo hình của Zendaya khi tham dự NAACP Image Awards 2022 mang vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ. Nữ diễn viên luôn để lại ấn tượng qua trang phục.

Harper's Bazaar nhận định tạo hình dự thảm đỏ của Zendaya chưa bao giờ gây thất vọng.

Diễn viên phim Euphoria diện 2 bộ đồ khi tham dự NAACP Image Awards 2022. Trong một đoạn video được chia sẻ bởi stylist Law Roach, Zendaya diện trang phục thuộc bộ sưu tập Anatomy of Couture của Valentino. Thiết kế may đo cao cấp mang hơi hướm cổ điển.

Zendaya diện thiết kế haute couture của Valentino khi tham dự NAACP Image Awards 2022. Ảnh: Law Roach, Harper's Bazaar.

Bộ đồ gồm áo khoác len trắng phối cùng váy ngắn sequin tông xám. Cả hai thiết kế đều đính kim cương. Nữ diễn viên hoàn thiện trang phục với giày cao gót mũi nhọn tông trắng và hoa tai dáng tròn sang trọng. Mái tóc của Zendaya được tạo kiểu hoài cổ để phối hợp hài hòa với phong cách của trang phục.

Tạo hình thứ 2 được Zendaya chia sẻ trên trang cá nhân. Khoảnh khắc được chụp bởi nhiếp ảnh gia Dominic Miller. Trong bức ảnh kiểu cũ, cô diện váy Balmain từ năm 1956. Mẫu váy là một trong những thiết kế có tuổi thọ cao nhất mà thương hiệu Pháp từng đưa cho người nổi tiếng.

Thiết kế được tạo thành từ những mảng màu tương phản. Phần vạt váy màu xanh lá cây và đuôi váy mang tông đỏ nổi bật. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc gọn gàng, kết hợp cùng lối kẻ mắt cổ điển để giúp hoàn thiện tạo hình. Trang phục được phối cùng trang sức bạc.

Zendaya thu hút sự quan tâm khi diện mẫu váy từ năm 1956. Ảnh: zendaya.

Sau khi trở thành gương mặt đại diện cho Valentino vào tháng 12/2020, Zendaya liên tục thu hút sự chú ý khi dự thảm đỏ.

Tham dự buổi ra mắt Euphoria mùa 2, nữ diễn viên sải bước trên thảm đỏ khi diện thiết kế từ năm 1992 của thương hiệu Italy.

Trong buổi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home tại Los Angeles vào năm 2021, Zendaya diện trang phục haute couture (thiết kế may đo cao cấp) của Valentino. Thiết kế ôm dáng với họa tiết giống tơ nhện giúp Zendaya thu hút sự quan tâm trên các trang mạng xã hội.