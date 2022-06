Zayn Malik sau khi bị Liam Payne chê bai

Ngày 31/5, Liam Payne đã có những lời nói chê bai và chế giễu các thành viên trong nhóm One Direction.

Mới đây, Zayn Malik chia sẻ đoạn video anh hát bản hit You & I năm 2013 của One Direction - được phát hành vào năm 2013 trong album Midnight Memories.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ thể hiện sự phấn khích. Thậm chí có người còn cho biết: "Điều này đã cứu năm 2022 của tôi".

Zayn Malik thể hiện lại ca khúc You & I của nhóm. Ảnh: Zayn Malik.

Trong video, Malik thể hiện khả năng thanh nhạc thông qua bài hát. Anh giản dị với chiếc áo phông xám, mái tóc được giữ bởi một chiếc băng đô.

Video được đăng tải sau khi thành viên cũ của One Direction - Liam Payne - chỉ trích và chế giễu mối quan hệ bị cáo buộc của anh với mẹ của Gigi Hadid.

Ngày 31/5, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction đã xuất hiện trên tập 328 của podcast IMPAULSIVE, nơi anh đưa ra một số nhận xét không mấy thiện cảm với người hâm mộ.

Anh và người dẫn chương trình - Logan Paul - đã thảo luận về mối thù gây xôn xao dư luận giữa người bạn cũ Zayn Malik với anh trai của Logan, Jake Paul vào năm 2020.

Payne tiếp tục nói về Malik, nói rằng có "nhiều lý do khiến tôi không thích Malik nhưng sẽ luôn đứng về phía anh ấy".

Người hâm mộ không mấy ấn tượng với những lời nói của Payne và đã lên mạng xã hội để bênh vực Zayn Malik, khiến cái tên Liam Payne trở nên thịnh hành trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Payne cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tuyên bố đĩa đơn solo đầu tay Strip That Down bán chạy hơn các thành viên trong ban nhạc One Direction.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ chỉ ra rằng ca khúc hiện chỉ có 800.000 lượt stream và cho rằng Pillowtalk của Zayn Malik và Sign of the Times của Harry Styles thành công hơn.