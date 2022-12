ZaloPay và hành trình một năm cùng mô hình canteen không tiền mặt

Sau bước đi đầu tiên tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), ZaloPay tiếp tục hành trình xây dựng “thế giới không tiền mặt” trong ngành giáo dục tại TP.HCM và tỉnh Long An.

Đặt món rồi thanh toán trên điện thoại, có thể lấy đồ ăn “trong nháy mắt” là mô hình canteen không tiền mặt ZaloPay đang áp dụng và vận hành, giúp học sinh, sinh viên “hít thở” bầu không khí 4.0 ngay trong khuôn viên trường.

Sau thời gian thai nghén, kể từ tháng 9/2022, mô hình này của ZaloPay đã chính thức đi vào hoạt động tại 4 điểm trường gồm: Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), THPT chuyên Long An và trường Chính trị tỉnh Long An.

Đặt món chỉ với một chạm

Nhờ mô hình thanh toán không tiền mặt của ZaloPay, học sinh, sinh viên không phải trực tiếp đến quầy gọi món mà có thể order đồ ăn từ xa, thông qua tài khoản Zalo chính thức (Zalo OA - Official Account) của canteen trường.

Người dùng chỉ cần theo dõi, tương tác đặt món trực tiếp trên tài khoản Zalo và thanh toán qua ZaloPay để lấy mã QR, sau đó quét mã này tại máy POS để xuất hóa đơn. ZaloPay cũng là đơn vị tài trợ máy POS đặt tại các khu vực trong khuôn viên trường.

Zalo OA là “menu di động” của canteen, giúp người dùng đặt món và thanh toán từ xa mà không cần đến quầy như trước.

Bạn Trần Thị Lan Vy - sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) - chia sẻ: “Từ khi có mô hình này, canteen không còn cảnh sinh viên xếp hàng dài gọi món trong giờ cao điểm. Quá trình từ order đến khi có đồ ăn được rút ngắn khoảng 15 phút giúp mình có nhiều thời gian nghỉ trưa hơn, không cần bận tâm chuẩn bị tiền lẻ mua đồ như trước. Mình hy vọng không riêng canteen, ZaloPay còn có thể tích hợp với UniMart của trường giúp sinh viên in ấn, mua sách vở, vật phẩm bằng cách thanh toán trực tuyến”.

Học sinh, sinh viên có thể đặt món trực tiếp tại máy POS trong khuôn viên trường.

Trải nghiệm tích cực của Lan Vy cũng là điều các học sinh, sinh viên nhiều điểm trường khác chia sẻ. Đặc biệt, với học sinh tại trường THPT chuyên Long An, thời gian nghỉ giữa giờ hoặc giờ trưa gặp hạn chế nên từ khi có hệ thống đặt món qua Zalo OA và máy POS của ZaloPay, các bạn có thêm thời gian để thưởng thức món ngon tại canteen.

Học sinh trường THPT chuyên Long An nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo mô hình thanh toán hiện đại này.

Hiệu quả trong công tác quản lý

Theo ông Ngô Minh Sang - Tổng quản lý canteen Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), trước khi vận hành mô hình thanh toán không tiền mặt cùng ZaloPay, canteen trường sử dụng hệ thống thanh toán cũ và gặp nhiều bất cập trong thu chi, vận hành khó khăn, giờ cao điểm tắc nghẽn ở khâu đổi tiền lẻ.

“Tôi đánh giá mô hình ZaloPay áp dụng phù hợp với sinh viên, giúp thu chi nhanh gọn và giải tỏa áp lực khung giờ cao điểm. Hơn hết, mô hình này giúp sinh viên không cần dùng tiền mặt, góp phần đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh và đẩy lùi dịch bệnh”.

Ông Ngô Minh Sang đánh giá cao tính tiện lợi trong quản lý của mô hình thanh toán do ZaloPay vận hành.

Anh Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc điều hành hệ thống canteen tại Đại học Tôn Đức Thắng - đồng tình với phương châm ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công việc để tối ưu hóa nguồn lực và quản lý. Trước khi hợp tác cùng ZaloPay, canteen Đại học Tôn Đức Thắng đã áp dụng các phương thức thanh toán số khác bên cạnh tiền mặt để mang đến sự thuận tiện cho người dùng.

Anh Hoàng đánh giá: “Thứ nhất là trải nghiệm sử dụng ZaloPay nhanh, đơn giản, tiết kiệm thời gian. Thứ hai, việc ZaloPay phát triển hệ thống đặt món qua tài khoản Zalo OA của canteen giúp tạo môi trường đặt món trực tuyến, khép kín mà không phải qua các kênh trung gian khác như ngoài thị trường”.

Việc tích hợp trong Zalo và phát triển hệ thống đặt món thông qua Zalo OA là một trong những điểm khiến anh Minh Hoàng lựa chọn hợp tác cùng ZaloPay.

Anh Minh Hoàng còn chia sẻ với nhiều tính năng nổi trội của ZaloPay, anh đang ấp ủ áp dụng phương thức order và thanh toán này vào công việc kinh doanh, các dự án start-up riêng trong thời gian tới.

Tạo điều kiện tiếp cận môi trường số

Không chỉ dừng lại ở TP.HCM, ZaloPay còn mang hệ thống thanh toán không tiền mặt đến các trường ở nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Tỉnh Long An là bến đỗ tiếp theo của ZaloPay trên hành trình này.

Trường THPT chuyên Long An và trường Chính trị tỉnh Long An có đối tượng người dùng đặc biệt hơn. Bên cạnh tính hiệu quả trong việc quản lý, đơn vị quản lý canteen trường THPT chuyên Long An còn mong muốn tạo môi trường để các bạn học sinh sớm được tiếp cận môi trường số.

Đội ngũ nhân viên ZaloPay có mặt tại các điểm trường để hướng dẫn người dùng đăng ký tài khoản và sử dụng.

Với trường Chính trị tỉnh Long An, đối tượng đào tạo là cán bộ, lãnh đạo, các cấp quản lý Nhà nước trong và ngoài tỉnh. Việc áp dụng mô hình thanh toán hiện đại này không chỉ mang đến sự tiện lợi trong việc sử dụng, mà còn thể hiện yếu tố hiện đại, góp phần thay đổi thói quen sử dụng tiền của mọi người.

Thành quả cho những nỗ lực không ngừng

Để có được những thành công bước đầu là cả một chặng đường dài từ khâu chuẩn bị của đơn vị phát triển ZaloPay đến sự hợp tác của đơn vị vận hành tại các trường.

Trong đó, việc giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng, hướng dẫn các cấp quản lý sử dụng và vận hành hệ thống chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tiếp đến là việc thuyết phục người dùng trong việc trải nghiệm hệ thống mới.

Xử lý các vấn đề về cơ sở hạ tầng hay thuyết phục người dùng chưa bao giờ là điều dễ dàng trong việc vận hành và phát triển mô hình thanh toán không tiền mặt.

Đối với người dùng ở trường đại học, trường chính trị lớn, đa số đã có tài khoản ngân hàng hoặc làm quen trước với hình thức thanh toán trực tuyến. Riêng với trường THPT, ZaloPay kết hợp các tổ chức phát hành thẻ để học sinh có thể đăng ký sở hữu tài khoản ngân hàng, thuận tiện cho việc sử dụng. Đơn vị còn bố trí nhân viên trực ở các máy POS trong thời gian đầu để kịp thời hướng dẫn người dùng.

Đại diện ZaloPay cho biết: “Qua từng ngày hoạt động, chúng tôi luôn giữ tâm thế lắng nghe góp ý từ khách hàng sử dụng dịch vụ đến doanh nghiệp, người quản lý quầy hàng để có phương án điều chỉnh phù hợp. Đó cũng là cách ZaloPay hoàn thiện sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng”.

Hành trình “Go cashless” hướng đến xã hội không tiền mặt của ZaloPay sẽ nhanh chóng đến với nhiều điểm trường ở các tỉnh thành khác.

Chưa đầy 4 tháng, canteen không tiền mặt của ZaloPay đã “hạ cánh” tại 4 trường ở hai tỉnh thành, phục vụ thành công hơn 100.000 lượt đặt món. Với những thành quả đã đạt được trong năm 2022, ZaloPay đặt mục tiêu tiếp tục cùng các trường mang những tiện ích thanh toán online đến nhiều khách hàng hơn, đồng thời dự kiến triển khai mô hình không tiền mặt tại 10 trường ở các tỉnh thành khác năm 2023. Các dịch vụ thanh toán sẽ được mở rộng ở nhiều lĩnh vực hơn nữa, thay vì dừng lại trong việc thanh toán hóa đơn tại canteen.