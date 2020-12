Zalo hỗ trợ cải cách hành chính và an ninh tại Bạc Liêu

Công an huyện Đông Hải, Bạc Liêu sử dụng trang Zalo trong công tác phòng chống tội phạm, kêu gọi toàn dân giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cải cách các dịch vụ hành chính công.

Công an huyện Đông Hải thành lập trang Zalo “Công an huyện Đông Hải” với chủ đề “Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống” vào tháng 9. Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, huyện Đông Hải là đơn vị tiên phong của ngành công an trong việc ứng dụng Zalo để cung cấp các thông tin bổ ích cho lực lượng và quần chúng nhân dân.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo - Phó trưởng Công an huyện Đông Hải - chia sẻ điểm hay của trang Zalo “Công an huyện Đông Hải” là đa phần người dân có điện thoại thông minh, nên việc khai thác Zalo để tuyên truyền phòng chống tội phạm diễn ra thuận lợi. Thực tế, để công an mời được vài chục người tập trung ngồi nghe tuyên truyền rất khó. Tuy nhiên, dùng Zalo để gửi thông tin cùng lúc đến cho vài trăm hoặc vài nghìn người lại dễ dàng.

Trang Zalo “Công an huyện Đông Hải”.

Trang Zalo “Công an huyện Đông Hải” hiện có 3 chức năng chính: Tin tức, Tiếp nhận và Liên hệ.

Ở chức năng “Tin tức”, trang Zalo liên kết trực tiếp đến Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Công an tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Đông Hải; thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm và hiển thị tất cả bài viết.

Trong mục “Tiếp nhận”, người dân có thể nhắn tin, tương tác trực tiếp với cơ quan Công an huyện nhằm tố cáo, tố giác tội phạm, phản ánh tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, trang Zalo cũng hỗ trợ tư vấn pháp luật và hướng dẫn trình tự của các dịch vụ công, giúp người dân hiểu được quy trình, những giấy tờ cần chuẩn bị, giảm thiểu đi lại nhiều lần để làm các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công tác công an.

Trang Zalo “Công an huyện Đông Hải” còn tích hợp các thủ tục hành chính công khác để người dùng nộp hồ sơ trực tuyến như: Cấp, quản lý chứng minh nhân dân; Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân; Đăng ký, quản lý cư trú…

Cuối cùng, ở chức năng “Liên hệ”, các số điện thoại đường dây nóng của công an 11 xã và thị trấn được cung cấp đầy đủ và chi tiết.

Cách truy cập vào trang Zalo “Công an huyện Đông Hải”.

Để truy cập vào trang Zalo “Công an huyện Đông Hải”, người dân chỉ cần quét mã QR hoặc nhập “Công an huyện Đông Hải” trên ô tìm kiếm của ứng dụng và bấm nút quan tâm.

Đặc biệt, với mong muốn trang Zalo có thể hoạt động tốt, Công an huyện Đông Hải còn thành lập một tổ kỹ thuật phụ trách, có trách nhiệm giúp ban quản trị quản lý, cập nhật thông tin, duy trì hoạt động thường xuyên trên trang, trực tiếp thực hiện các thao tác trên Zalo cũng như kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Tổ còn phân công thành viên trực online đảm bảo hoạt động của trang thông tin Công an huyện liên tục 24/7.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo chia sẻ thêm: “Sau 3 tháng hoạt động, trang Zalo ‘Công an huyện Đông Hải’ đã mang lại những hiệu ứng tích cực từ phía người dân. Nhờ tin tố giác của người dân, công an huyện đã triệt phá thành công nhiều vụ trộm. Ông Nguyễn Công Tạo (người dân tại ấp 1, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) đánh giá, trang Zalo rất gần gũi và tiện lợi để người dân tham gia phòng chống tội phạm”.