'Zack Snyder’s Justice League' xử lý thế nào với thời lượng 4 tiếng?

Phiên bản “Liên minh Công lý” dài bốn tiếng do Zack Snyder thực hiện sẽ được chia làm 6 hồi. Tiêu đề từng hồi phim mới được vị đạo diễn tiết lộ trên mạng xã hội.

Hè 2020, khi đạo diễn Zack Snyder tung trailer đầu tiên của bản phim Justice League do mình thực hiện trong khuôn khổ sự kiện DC Fandome, ông đồng thời tuyên bố phiên bản sẽ được phát hành trên HBO Max dưới định dạng mini-series bốn phần. Tuy nhiên, ý tưởng này gần đây đã bị chính vị đạo diễn bác bỏ.

Cốt truyện Zack Snyder’s Justice League có nhiều khác biệt quan trọng so với bản phim chiếu rạp năm 2017. Ảnh: Warner Bros..

Theo trang SuperHeroHype, dù Zack Snyder’s Justice League không bị cắt nhỏ thành các tập, cấu trúc phim vẫn được chia theo chương hồi. Ngày 4/3, trên tài khoản Twitter chính thức của bộ phim, Zack Snyder đã tiết lộ tiêu đề toàn bộ sáu hồi trong tác phẩm.

Sáu cái tên lần lượt là Don’t Count on It, Batman (Đừng tin vào nó, Batman), The Age of Heroes (Kỷ nguyên của các anh hùng), Beloved Mother, Beloved Son (Mẹ thân yêu, con thân yêu), Change Machine (Đổi máy), All the King’s Horses (Tất cả ngựa của vua), Something Darker (Thứ gì đó đen tối hơn).

Zack Snyder’s Justice League sẽ lên sóng HBO Max từ 18/3 tại thị trường Bắc Mỹ. Ở Việt Nam, người hâm mộ vũ trụ siêu anh hùng DC có thể thưởng thức phim trên ứng dụng khác của HBO.