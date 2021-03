Zack Snyder: Đứng lên từ nỗi đau để hoàn thành ‘Liên minh Công lý’

Với 8 bộ phim điện ảnh có doanh thu hơn 3 tỷ USD, Zack Snyder thuộc nhóm đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood. Phiên bản “Justice League” của ông sẽ ra mắt trên FPT Play ngày 18/3.

Gần hai thập kỷ làm phim, Zack Snyder dành hơn phân nửa thời gian bay lượn trong thế giới của các siêu anh hùng. Khi nhận được tin con gái qua đời, ông đường đột từ bỏ thế giới ấy để trở về bên vợ con.

Người đàn ông này có thể hy sinh tất cả, ngoại trừ gia đình.

Tình yêu nghệ thuật bắt nguồn từ người mẹ

Tình yêu nghệ thuật đến với Zack Snyder từ mẹ, một họa sĩ kiêm giáo viên dạy nhiếp ảnh của trường Daycroft - nơi ông theo học.

Zack Snyder và mẹ tại một sự kiện điện ảnh. Ảnh: WireImage.

Năm 1977, Snyder được bà Marsha Manley dẫn đi xem Star Wars khi bộ phim mới ra mắt. Cậu nhóc 11 tuổi lập tức bị choáng ngợp trước vũ trụ rộng lớn của đạo diễn George Lucas. Với óc quan sát nhạy bén của phụ nữ, bà Manley lập tức mua tặng con trai một chiếc máy quay. Đó là lúc Snyder chập chững tập quay những khung hình đầu tiên trong đời. Đó là những thước phim stop-motion ngắn, theo ông chia sẻ.

Bà Marsha Manley cũng là người đã thổi vào Zack Snyder niềm đam mê với những cuốn truyện tranh. Thấy con trai thích thú tạp chí truyện tranh Heavy Metal, bà liền đăng ký dài hạn để chiều lòng Snyder. Mẹ của Snyder khi ấy không hề biết rằng hành động sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn điện ảnh của con.

Tình yêu của mẹ tạo cảm hứng cho Zack Snyder theo học hội họa tại Trường Mỹ thuật Heatherley (London). Ông dành một năm ở Anh, trước khi chuyển về quê nhà để học làm phim tại Cao đẳng Trung tâm Nghệ thuật về Thiết kế ở Pasadena (California). Tại đây, Snyder trở thành bạn cùng lớp với Michael Bay - người sau này cũng là một tên tuổi lớn của Hollywood.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp năm 1989, Zack Snyder dấn thân vào con đường làm phim quảng cáo. Nhãn quan độc đáo nhanh chóng đem lại cho ông tiếng tăm trong ngành. Danh sách khách hàng của nhà làm phim dài đằng đẵng với những tên tuổi lớn như Audi, BMW, Budweiser, Nike…

Dấu ấn thị giác mạnh mẽ trong từng khung hình

Phải đến tận năm 38 tuổi, Zack Snyder mới thực hiện tác phẩm điện ảnh đầu tay. Bộ phim đề tài xác sống Dawn of the Dead (2004) là bản remake từ tác phẩm cùng tên của George A. Romero phát hành năm 1978.

Với phong cách làm phim thô ráp, Zack Snyder thành công khi “tái định nghĩa” thể loại zombie trong lòng khán giả. Bộ phim ghi điểm với những phân đoạn rượt đuổi nghẹt thở, chứng tỏ xác sống thực sự là mối đe dọa đối với con người trước khoảnh khắc sinh tử. Tác phẩm đã khơi nguồn cảm hứng cho đạo diễn Yeon Sang-ho sau này thực hiện bộ đôi Train to Busan và Peninsula - những bộ phim xác sống đầu tiên của điện ảnh Hàn Quốc.

Bộ phim Dawn of the Dead ra đời khi Zack Snyder đã 38 tuổi. Ảnh: Universal.

Thành công của Dawn of the Dead mở đường để đạo diễn thuyết phục hãng Warner Bros. thực hiện bộ phim hành động sử thi 300 (2006) với nội dung chuyển thể từ series truyện tranh cùng tên của Frank Miller và Lynn Varley.

Khán giả có thể chê tất cả về 300, ngoại trừ phần nhìn. Bộ phim là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất sử thi hùng tráng của Alexander (2004) với hiệu ứng thị giác mạnh mẽ từ The Matrix (2000). Thông qua câu chuyện về các chiến binh Sparta, thế giới Hy Lạp cổ đại hiện lên sống động đến kinh ngạc.

Phông nền xanh được thay bằng những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Từng cảnh hành động đậm chất bạo lực được tái hiện mãn nhãn với hiệu ứng slow-motion, và trở thành “thương hiệu” riêng biệt của Zack Snyder.

Cú bắt tay đầu tiên của Snyder với thể loại siêu anh hùng là Watchmen (2009) - một dự án phức tạp đến nỗi rất nhiều đạo diễn từng nói lời từ chối. Ông gật đầu và biến cuốn truyện tranh của Alan Moore trở thành “tài sản” riêng mình.

Watchmen của Zack Snyder vĩ đại hay rỗng tuếch? Đó vẫn là đề tài gây tranh cãi suốt hơn 10 năm qua. Ảnh: Warner Bros.

Dấu ấn đạo diễn mạnh mẽ đến độ nhiều khán giả không cảm nổi khi phim ra mắt. Nhưng theo thời gian, giá trị của bộ phim dần được khẳng định. Nhà phê bình Kayleigh Donaldson nhận xét: “10 phút đầu của Watchmen là một trong những điều tuyệt vời nhất mà bất cứ bộ phim siêu anh hùng nào từng làm được”.

Ngay cả với một bộ phim thất bại về doanh thu như Sucker Punch (2011), Zack Snyder vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Điểm đáng nhớ nhất phim là cảnh chiến đấu giữa nữ nhân vật chính và chiến binh samurai khổng lồ. Phân đoạn hành động được tái hiện bằng những thước phim slow-motion uyển chuyển, lồng giữa nền nhạc industrial dồn dập của khúc bất hủ Army of Me do Björk thể hiện.

Gắn kết các anh hùng bằng tình cảm gia đình

Khán giả ra rạp để theo dõi các siêu anh hùng trưng trổ tài năng, còn Zack Snyder lại hướng họ trở về với gia đình.

Khi Man of Steel (2013) ra mắt, một bộ phận khán giả nổi giận khi cho rằng vị đạo diễn đã làm méo mó hình tượng Superman quen thuộc trong lòng họ. Clark Kent, dưới bàn tay nhào nặn của Snyder, hóa ra lại “người” hơn bao giờ hết. Bên trong “người đàn ông thép” là một tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm. Anh vụn vỡ, cô độc, hoang mang với chính số phận của bản thân.

Zack Snyder trên trường quay Man of Steel (2013). Ảnh: Warner Bros.

Trong phim, trái tim Superman như bị chia đôi thành hai nửa: một nửa hướng về người bố ruột Jor-El ở hành tinh quê hương, nửa còn lại dành cho người bố nuôi Jonathan Kent nơi Trái Đất.

Zack Znyder tỏ ra tham vọng hơn khi đưa hai siêu anh hùng vĩ đại là Superman và Batman vào cùng một bộ phim. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) dựa trên cái tứ là một trận chiến vô tiền khoáng hậu, thực ra lại là gạch nối gắn kết hai nhân vật có nhiều điểm chung.

Bộ phim bắt đầu bằng cảnh cậu bé Bruce Wayne chứng kiến cả bố lẫn mẹ bị sát hại tàn nhẫn chỉ vì tiền. Nếu như Clark lớn lên trong vòng tay che chở của vợ chồng nhà Kent, thì Bruce hoàn toàn thiếu vắng tình thương gia đình. Ký ức kinh hoàng trở thành nỗi ám ảnh khiến Bruce căm thù bọn tội phạm, quyết tâm săn lùng cái ác giữa thành phố Gotham.

Giống như bất cứ người phàm trần, cả Superman lẫn Batman đều gục ngã để rồi đứng dậy, đều trải qua thất bại để trở nên vĩ đại hơn. Dưới sự công kích của Lex Luthor, hai siêu anh hùng lao vào tấn công nhau một cách điên loạn. “Chẳng có lý do nào cả”, như lời Batman tức giận khi đối diện với Superman trong phim.

Batman v Superman: Dawn of Justice là một tác phẩm nữa gây tranh cãi đến từ Snyder. Ảnh: Warner Bros.

Chỉ khi tiếng gọi “Martha” vang lên từ miệng địch thủ, chàng hiệp sĩ bóng đêm mới bàng hoàng tỉnh giấc. Cái tên của người mẹ như xuyên thẳng qua bộ giáp sắt để đi vào trái tim rất đỗi con người của nhà tài phiệt. Ẩn sau lớp vỏ siêu anh hùng, Bruce Wayne rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé khao khát tình thương từ người mẹ đã khuất.

Gia đình là số một

Zack Snyder gặp Deborah Johnson lần đầu tiên vào năm 1996 tại New York. Khi đó, chàng vừa tròn 30 và đã có vợ, còn nàng nhỉnh hơn chàng ba tuổi. 6 năm sau, Johnson thuê Snyder thực hiện một dự án quảng cáo tại New Zealand. Hai người bắt đầu yêu nhau say đắm khi lúc này đều độc thân.

Năm 2004, Zack Snyder cầu hôn và Deborah gật đầu đồng ý. Họ nhận nuôi thêm hai người con nữa, nâng tổng số thành viên trong gia đình lên 10 người, trong đó có bốn đứa con của nhà làm phim với vợ cũ, và hai con với một người ông không bao giờ kết hôn.

Gia đình của Zack và Deborah Snyder. Ảnh: WireImage.

Vị đạo diễn không có sự phân biệt giữa con ruột và con nuôi. Ông xăm tên cả tám đứa con của mình lên cánh tay như một cách để xác nhận điều đó. Tình yêu dành cho gia đình đã truyền cảm hứng để Zack Snyder thực hiện bộ phim hoạt hình duy nhất trong sự nghiệp: Legends of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (2010). Lý do đơn giản rằng bộ sách gốc là tác phẩm yêu thích của cậu con trai Eli.

Tháng 3/2017, Zack Snyder bất ngờ đón nhận hung tin. Con gái nuôi với người vợ cũ, Autumn, tự sát khi mới 20 tuổi. Căn bệnh trầm cảm đã giày vò cả thể xác lẫn tinh thần của cô bé trong suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, ông đang mắc kẹt ở xưởng phim để hoàn thành đứa con tinh thần mang tên Justice League. Không còn cách nào khác, ông đành buông tay khỏi dự án để về lo hậu sự cho con.

Zack Snyder không bao giờ được gặp Autumn lần cuối, cũng chưa bao giờ thấy Justice League lần đầu. Deborah Snyder - nhà sản xuất dự án - thay mặt chồng theo dõi phiên bản được cắt dựng bởi Joss Whedon với nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Bà sau đó khuyên chồng đừng xem bản dựng, hệt như lần khuyên ông đừng ký vào hợp đồng thực hiện Man of Steel.

Trở lại để tri ân con gái

Mệt mỏi khi phải tranh đấu với hãng phim, vị đạo diễn ngậm ngùi cất đi những thước phim dang dở vào laptop cá nhân. Nhưng khán giả hâm mộ truyện tranh DC không chấp nhận điều đó. Họ bàng hoàng nhận ra sẽ thật thiếu sót nếu thế giới của Clark Kent không có bàn tay của Zack Snyder.

Chiến dịch mang tên #ReleaseTheSnyderCut ra đời, khiến cái tên Zack Snyder đi vào lịch sử nền công nghiệp điện ảnh. Hai ngôi sao Gal Gadot và Ben Affleck đồng loạt lên tiếng bảo vệ và ủng hộ đạo diễn. Người hâm mộ thậm chí còn mua bảng quảng cáo ở Time Square (New York) để bày tỏ cảm xúc. Họ liên tục gây sức ép cho Warner Bros., khiến hãng rốt cuộc phải đồng ý chi thêm tiền để Snyder hoàn thiện bộ phim theo tầm nhìn của riêng ông.

Zack Snyder's Justice League sẽ có thời lượng lên tới bốn tiếng. Ảnh: Warner Bros.

Trong bốn tiếng đồng hồ, liệu Zack Snyder's Justice League có gì đặc biệt khi kể lại một câu chuyện tưởng chừng đã cũ? Tất nhiên là hiệu ứng hình ảnh đậm chất Snyder mà không một kỹ xảo CGI nào có thể thay thế.

Ngoài ra, thời lượng phim đủ dài để ông khai thác phần “người” trong các siêu anh hùng - điều mà Joss Whedon bỏ lỡ hơn ba năm trước. Mối quan hệ gia đình của các thành viên mới là The Flash hay Cyborg cũng sẽ được trình bày rõ ràng hơn, chứ không gấp gáp như trước.

Khán giả sẽ được nghe lại Hallelujah của Leonard Cohen, ca khúc từng được sử dụng trong Watchmen. Đây vốn là ca khúc mà Autumn cực kỳ yêu thích. Zack Snyder từng mời ca sĩ Allison Crowe đến hát ở đám tang con gái, và nay ông lại bật nó trong bộ phim để tưởng nhớ cô gái. Nếu không có Autumn, “liên minh công lý” của Zack sẽ không bao giờ được tái hợp.

Có những mất mát không bao giờ có thể lấp đầy, nhưng cũng có những sai lầm cần phải sửa chữa. Zack Snyder rời bỏ Justice League rồi quay trở lại, hệt như Superman rời bỏ những công dân của Metropolis rồi được tái sinh trong phim.

Zack Snyder's Justice League sẽ kết thúc bằng tên của Autumn, như một lời tri ân đặc biệt dành cho cô gái đoản mệnh. Nhưng bộ phim cũng là lời tri ân đặc biệt của Zack Snyder dành cho tất cả những ai lớn lên cùng thế giới của DC Comics.

Bộ phim Justice League của Zack Snyder sẽ công chiếu trên FPT Play vào ngày 18/3/2021. Đây là lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh bom tấn Hollywood được chiếu trên nền tảng trực tuyến nhằm phục vụ nhu cầu xem phim tại nhà trong thời dịch.