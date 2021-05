Zack Snyder cấm dùng ghế trên phim trường

Đạo diễn Zack Snyder tiết lộ nguyên nhân anh không sử dụng ghế trên phim trường “Army of the Dead”.

NME đưa tin đạo diễn Zack Snyder đã góp mặt trong chương trình truyền thanh Fourth Wall của The Playlist nhân dịp ra mắt tác phẩm mới Army of the Dead.

Trong chương trình, Zack Snyder cho biết phim trường Army of the Dead không có ghế ngồi. Theo anh, việc không có ghế ngồi buộc mọi người phải đứng liên tục. Nhờ thế, môi trường làm việc sáng tạo sẽ năng động và hiệu quả hơn.

Zack Snyder chỉ đạo diễn xuất trên phim trường Army of the Dead. Ảnh: EW.

“Mọi người sẽ không được ngồi xuống, và tôi cấm mọi loại ghế trên phim trường. Mặt tích cực từ quyết định này là nó khiến mọi người thân mật với nhau hơn.

Tôi có thể trao đổi với các diễn viên ngay trên hiện trường thay vì đứng dậy và chạy lại từ đầu bên kia căn phòng. Đây là trải nghiệm làm phim thuần túy nhất tôi từng có”, Zack Snyder giải thích.

Army of the Dead là tác phẩm mới của đạo diễn Zack Snyder, thuộc thể loại hành động với nội dung kết hợp giữa yếu tố trộm cướp (heist) và đề tài xác sống. Trong phim, nhân vật chính Scott Ward (Dave Bautista) được chiêu mộ để lên kế hoạch và cầm đầu một vụ cướp nhà băng vô tiền khoáng hậu.

Trước Snyder, đạo diễn lừng danh Christopher Nolan cũng thường cấm dùng ghế trên phim trường. Trong một phỏng vấn năm 2020 với Variety, nữ diễn viên Anne Hathaway - từng góp mặt trong hai tác phẩm Interstellar và The Dark Knight của Nolan - đã tiết lộ yêu cầu khắt khe của vị đạo diễn.

“Nolan không cho phép dùng ghế trên phim trường. Theo ông ấy, nếu có ghế, người ta sẽ ngồi xuống. Và khi ngồi rồi, thì chẳng ai làm ăn được gì”, cô nói. Hathaway nghi ngờ quyết định có liên quan đến việc phim của Nolan luôn hoàn thành đúng tiến độ nhưng không sử dụng hết kinh phí được cấp.

Sau chia sẻ từ Hathaway, đại diện của Christopher Nolan đã lên tiếng giải thích trên IndieWire: “Những thứ bị Nolan cấm trên phim trường chỉ có điện thoại di động và thuốc lá. Dù không phải lúc nào luật cấm điện thoại di động cũng được tuân thủ, trong thời gian quay, trên phim trường không ai hút thuốc cả”.