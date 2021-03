Zac Efron quay phim cùng bạn gái

Nam diễn viên Zac Efron khoe hình thể vạm vỡ khi ghi hình mùa 2 của “Down to Earth” cùng bạn gái Vanessa Valladares và em trai Dylan Efron.

DailyMail đưa tin series phim tài liệu truyền hình Down to Earth with Zac Efron đã chính thức được Netflix thông qua kế hoạch sản xuất mùa thứ hai. Bộ phim đang được ghi hình tại Australia.

Ngày 9/3, Zac Efron cùng bạn gái Vanessa Valladares và em trai, kiêm vai trò sản xuất TV series, Dylan Efron đã di chuyển tới một khu vực hoang vu nằm cách Sydney 100 km về phía tây nam để ghi hình cho tập tiếp theo của chương trình.

Hình ảnh Vanessa Valladares và Zac Efron trên phim trường.

Trong chùm ảnh được DailyMail ghi lại, nam diễn viên mặc áo phông bó sát, khoe hình thể vạm vỡ. Anh xuất hiện cùng bạn gái Vanessa Valladares. Valladares sẽ xuất hiện trong mùa mới của Down to Earth with Zac Efron.

Em trai của Zac Efron, Dylan Efron, tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất cho series Down to Earth. Anh bay tới Australia từ Mỹ và tới phim trường sau khi hoàn tất thời gian cách ly 14 ngày.

Trong mùa trước, Zac Efron và Darin Olien đã tới thăm thú Iceland, Pháp và Costa Rica. Nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, nội dung mùa thứ hai chắc chắn sẽ có nhiều điều chỉnh dựa theo tình hình mới.

Chùm ảnh được Zac Efron chia sẻ cùng dòng mô tả: “Down to Earth mùa 2 - Lên đường!”.

Trên trang cá nhân, Zac Efron xác nhận thông tin về mùa 2 của Down to Earth with Zac Efron vào ngày 9/3 bằng cách chia sẻ bức ảnh chụp mình cùng Darin Olien trong nghi thức chào mừng do những thổ dân Australia cao tuổi tiến hành. Hai nghệ sĩ được bôi bột màu lên mặt, đầu chít khăn đỏ truyền thống.

Tháng trước, Dylan Efron chia sẻ với Bro Bible mình đang lên kế hoạch tới Australia để giúp anh trai thực hiện mùa 2 của series Down to Earth cho Netflix. “Tôi sẽ tới Australia trong vài tháng tới. Khi trở về, tôi sẽ bắt tay vào sản xuất mùa 2 của Flow State”. Flow State là series phim tài liệu do Dylan Efron sản xuất, phát hành trên YouTube.