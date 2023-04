Thời tiết và ẩm thực là lý do khiến Sara Arfaoui, cô vợ của Ilkay Gundogan muốn rời xứ sương mù.

Không như nhiều quốc gia khác, Anh có thời tiết khá thất thường, đặc biệt là mưa. Mưa không đến trong một mùa, nó có thể đến trong bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng như là bất kỳ ngày nào.

Đó cũng là lý do khiến Sara Arfaoui cảm thấy ngán ngẩm nước Anh.

Cụ thể, nhiều người cho rằng bạn có thể thức dậy và thấy bầu trời cao xanh, chỉ vài tiếng sau thì mưa xuống cả thành phố. Khu vực đất liền gần Đại Tây Dương là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Mỗi vùng miền nước Anh lại mang nét đặc trưng thời tiết riêng. Dọc từ giữa nước Anh trở xuống, không khí sẽ ấm dần lên, ngược lại khí hậu sẽ lạnh hơn và thay đổi nhanh ở những vùng phía bắc như Scotland.

Dẫu vậy, khí hậu nơi đây vẫn chia làm 4 mùa. Mùa hè có nhiệt độ dao động từ 9-18 độ C, đôi khi đạt khoảng 30 độ C vào những lúc nắng nóng. Mùa đông nhiệt độ thường xuống thấp từ 2-7 độ C, có những hôm ở dưới mức 0 độ C.

Ngoài thời tiết, ẩm thực cũng làm cho cô vợ đội trưởng Manchester City cảm thấy không phù hợp nơi đây.

Khi được hỏi về nhà hàng yêu thích, Sarah cho biết cô không tìm thấy bất cứ nơi nào phục vụ món Ý đích thực hay món sushi ngon, thậm chí là đồ ăn tươi.

"Mọi thứ ở đây đều đông lạnh và thật kinh khủng. Các nhà hàng chủ yếu tập trung kiếm tiền nhờ đồ uống và bị coi là một câu lạc bộ đêm", cô chia sẻ thêm.

Bên cạnh Sara, nhiều cầu thủ Nam Mỹ hay Nam Âu cũng ngại chơi bóng ở Anh vì ẩm thực và thời tiết.