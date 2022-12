Yuno Bigboi, Ngọt và Mai Âm Nhạc lan tỏa giá trị sống tích cực

Tại sự kiện “Levi's Music Project”, Yuno Bigboi, Ngọt, Mai Âm Nhạc cùng hàng nghìn bạn trẻ đã hòa giọng trong những ca khúc mang thông điệp tích cực, thể hiện sự gắn kết cộng đồng.

Sự kiện kéo dài từ 10h đến 22h ngày 14/12 tại tầng trệt Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) với nhiều hoạt động thú vị, thu hút người trẻ. Điểm nhấn được chờ đợi nhất là đêm nhạc “Levi's Music Project”với sự góp mặt của Ngọt, Mai Âm Nhạc và Yuno Bigboi.

Không chỉ đem đến những tiết mục đặc sắc, các nghệ sĩ còn chia sẻ nhiều câu chuyện truyền cảm hứng xung quanh chặng đường làm nghề, từ khó khăn đến thành công. Qua đó, tất cả cùng lan tỏa thông điệp về tuổi trẻ kiên định xây dựng và theo đuổi ước mơ.

Hàng trăm khán giả đón chờ đêm nhạc “Levi's Music Project”.

Yuno Bigboi mở màn phần trình diễn với diện mạo “cực chất” trong trang phục áo thun và quần jeans Levi’s, tạo phong cách năng động nhưng không quá cầu kỳ. Qua những bản rap Gu anh châu Á, Wherever you are, Rolling out of town, anh kết nối khán giả bằng âm nhạc với thông điệp tích cực từ giai điệu, ca từ ý nghĩa.

Yuno cho biết anh yêu thích không khí tại sự kiện, nơi nghệ sĩ và khán giả dường như không có khoảng cách.

Yuno Bigboi xuất hiện ấn tượng với outfit năng động nhưng không quá cầu kỳ.

Mai Âm Nhạc tiếp tục khuấy động sự kiện với loạt nhạc phẩm Baby có thấy em không, Siêu phẩm tình ew… Sau cuộc thi Rap Việt và Sàn đấu vũ đạo, tên tuổi cô bắt đầu phủ sóng rộng rãi.

Nữ rapper chia sẻ: “Trong cuộc đời mỗi người, tuổi trẻ là thời điểm đặc biệt ý nghĩa. Chúng ta hãy cứ sống hết mình, đặt ra mục tiêu và theo đuổi ước mơ đến cùng. Song khi đã thành công, bạn cũng đừng bao giờ vội ngủ quên trên chiến thắng. Để làm được điều đó, chúng ta cần nỗ lực mỗi ngày, giữ suy nghĩ tích cực và sức khỏe thật tốt. Dù gặp chông gai nào, hãy đối diện với tâm thế bình tĩnh. Mai Âm Nhạc sẽ ở đây, đồng hành và cổ vũ các bạn theo đuổi ước mơ”.

Mai Âm Nhạc khuấy động không khí bằng những ca khúc làm nên tên tuổi.

Sự xuất hiện của Ngọt ở cuối chương trình khiến không khí đêm nhạc thêm sôi động. 4 chàng trai biểu diễn các bản hit Em dạo này, Em trang trí, Cho tôi lang thang… Không chỉ hát, Ngọt còn cùng khán giả nói về thời trang, đặc biệt là sở thích mặc các thiết kế jeans của Levi's.

Đại diện nhóm cho biết để có được thành công hiện tại, Ngọt luôn ý thức rõ và đặt sự chăm chỉ lên đầu. Một khi có cơ hội chứng tỏ bản thân, Ngọt luôn nắm bắt và quyết tâm thực hiện thật tốt. Khi hòa vào không khí sự kiện, nhóm cảm nhận rõ sức trẻ lan tỏa trong từng câu nói, hành động, tinh thần tất cả mang đến.

Đại diện nhóm chia sẻ: “Chúng ta đừng bao giờ ngừng cố gắng bởi có công mài sắt có ngày nên kim. Mỗi người sẽ có cuộc chơi riêng trong đời mình. Có thể bạn mong muốn thành công đến theo cách này hoặc cách khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là trên con đường hiện thực hóa ước mơ, chỉ khi dùng thái độ nghiêm túc và nỗ lực mới mong gặt hái trái ngọt”.

Các thành viên của Ngọt chia sẻ sở thích mặc jeans từ Levi’s.

Quỳnh Giang (25 tuổi, Tân Bình) cho biết đã đến sự kiện từ chiều và háo hức chờ đón những màn trình diễn. Theo cảm nhận của Giang, âm nhạc của các ca sĩ dễ nghe, dễ thuộc, có sự đồng điệu với tinh thần hướng tới lối sống tích cực - điều Gen Z rất cần để xây dựng hành trang vào đời.

“Mình rất cảm ơn Levi’s đã mang đến một đêm nhạc thú vị cùng nhiều hoạt động bổ ích, để người trẻ hiểu thêm về giá trị sống”, Giang cho biết.

Gần 2.000 bạn trẻ còn hào hứng tham gia các hoạt động bên lề của “Levi's Music Project”: Chụp hình tại photo booth; chụp ảnh polaroid lấy liền; tham quan khu trưng bày, trải nghiệm các sản phẩm làm nên tên tuổi của Levi’s…

Đặc biệt, workshop “Biến tấu denim cùng tailor master Kiệt Quách” với nội dung tạo diện mạo mới, đậm chất riêng, bộc lộ cá tính từ những chiếc quần cũ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo tín đồ thời trang. Hoạt động giúp người trẻ hiểu về xu hướng thời trang đề cao chất liệu bền vững đang thịnh hành trên thế giới, từ đó tạo động lực thực hiện những hành động góp phần bảo vệ môi trường, bắt đầu bằng việc lựa chọn quần áo Levi's.

Người trẻ hào hứng tham gia workshop “Biến tấu denim cùng tailor master Kiệt Quách”.

“Levi's Music Project” là chương trình do thương hiệu thời trang Levi’s tổ chức, nhằm hỗ trợ các tài năng âm nhạc tại nhiều quốc gia, cung cấp nền tảng và nguồn lực để những nghệ sĩ trẻ mới nổi có cơ hội thể hiện tài năng, chia sẻ đam mê với cộng đồng. Sau thành công tại Mỹ với sự góp mặt của những tên tuổi như Alicia Keys, Justin Timberlake và Khalid, chương trình mở rộng ra nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.