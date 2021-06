YouTuber nhận lỗi sau khi tiết lộ bê bối của chồng Choi Ji Woo

"Choi Ji Woo vốn sống kín tiếng, nhưng tôi đã kéo cô ấy vào thị phi. Tôi đã đi quá xa và thực sự có lỗi với nữ diễn viên", YouTuber Kim Yong Ho nói.

Ngày 12/6, My Daily đưa tin phóng viên Kim Yong Ho lên tiếng thừa nhận sai lầm với nữ diễn viên Choi Ji Woo.

Ông cho biết mục đích ban đầu là muốn vạch trần bản chất của Han Ye Seul. Nhưng trong lúc nóng vội và mất bình tĩnh, Kim Yong Ho đã khiến người đẹp Bản tình ca mùa đông bị liên lụy.

"Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Choi Ji Woo vốn sống kín tiếng, nhưng tôi đã kéo cô ấy vào thị phi. Tôi đã đi quá xa và thực sự có lỗi với nữ diễn viên", Kim Yong Ho nói.

Kim Yong Ho tiết lộ thông tin chồng Choi Ji Woo ngoại tình và khiến nữ diễn viên gặp sóng gió. Ảnh: My Daily.

Trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 9/6, Kim Yong Ho tiết lộ chồng Choi Ji Woo đã ngoại tình với người phụ nữ khác. Anh khẳng định nắm trong tay chứng cứ chồng của người đẹp Nấc thang lên thiên đường lái chiếc BMW vợ tặng vào nhà nghỉ vụng trộm, nhưng hiện tại không thể công khai toàn bộ hình ảnh.

Đáp lại thông tin do Kim Yong Ho đưa ra, công ty quản lý của Choi Ji Woo là YG Entertainment phủ nhận. Họ cho biết minh tinh Hàn cùng chồng hiện tập trung chăm sóc gia đình và dành quãng thời gian vui vẻ bên bạn bè. Công ty yêu cầu các cá nhân, tổ chức không đưa ra thông tin thiếu căn cứ.

Góc khuất đời tư của Choi Ji Woo bị tiết lộ vì cô có mối quan hệ với Han Ye Seul. Ngoài người đẹp Bản tình ca mùa đông, Go So Young, Han Ga In, Cha Ye Ryung cũng bị Kim Yong Ho đe dọa "bóc trần" đời tư.

Cựu phóng viên giải trí từng tung ảnh các nghệ sĩ trên đi hát karaoke. Sau đó, anh cho hay nếu trong 3 ngày, 4 minh tinh này và Han Ye Seul không khóa trang cá nhân, đời tư của họ sẽ bị phơi bày trước dư luận. Vì không có người đẹp nào làm theo lời cảnh báo nên Kim Yong Ho đã công khai bí mật đời tư của Choi Ji Woo.

Choi Ji Woo kết hôn vào tháng 3/2018. Đến tháng 5/2020, cô thông báo đã lên chức mẹ và có con gái đầu lòng. Theo trang Dispatch, chồng của Choi Ji Woo là CEO của một công ty ứng dụng điện thoại dựa trên nền tảng O2O, kém cô 9 tuổi.