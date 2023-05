YouTuber Mỹ cố tình làm rơi máy bay để câu view

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Trevor Daniel Jacob (29 tuổi, sống tại thành phố Lompoc), người dàn dựng vụ tai nạn máy bay ở bang California để quay video YouTube vào tháng 11/2021, đồng ý nhận tội phá hoại và cản trở điều tra bằng cách tiêu hủy đống đổ nát.

Thỏa thuận nhận tội được ký ngày 10/5 tại thành phố Los Angeles. Theo văn phòng luật sư Mỹ, Jacob dự kiến ​​ra hầu tòa trong vài tuần tới.

Jacob, cựu phi công và vận động viên nhảy dù giàu kinh nghiệm, có thể bị phạt tới 20 năm tù, Stuff đưa tin.

Video có tiêu đề “Máy bay của tôi gặp sự cố” xuất hiện vào tháng 12/2021, ghi lại toàn cảnh chiếc máy bay nhỏ của Jacob bị hỏng động cơ khi bay qua rừng quốc gia Los Padres. Mặc sẵn dù trên người, anh nhảy ra ngoài với chiếc gậy selfie trên tay.

Cú nhảy của Jacob cùng quá trình máy bay lao xuống đất được ghi lại bằng camera gắn trên cánh và đuôi máy bay, cũng như máy quay anh mang theo.

Sau khi tiếp đất, Jacob đi bộ đến địa điểm máy bay rơi xuống và khôi phục video từ các camera trên máy bay.

Theo thỏa thuận nhận tội, Jacob ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm cho một công ty trong video dàn dựng này. Anh chưa bao giờ có ý định hoàn thành chuyến bay hôm 24/11/2021.

Jacob sau đó báo cho các nhà điều tra liên bang về vụ tai nạn và đồng ý xác định vị trí máy bay rơi. Sau đó, anh lại nói dối rằng không biết xác máy bay ở đâu.

Ngày 10/12/2021, Jacob và một người bạn bay trực thăng đến nơi máy bay rơi. Hai người nâng đống đổ nát và đưa lên chiếc xe kéo gắn vào xe bán tải. Xác máy bay sau đó bị cắt ra và các bộ phận được vứt vào thùng rác.

Giấy phép phi công của Jacob bị Cục Hàng không Liên bang Mỹ thu hồi năm 2022.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.