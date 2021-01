‘Your Name Engraved Herein’ - phim đồng tính thành công nhất Đài Loan

“Cái tên khắc sâu trong tim người” là bộ phim Đài Loan (Trung Quốc) lấy chủ đề đồng tính, với bối cảnh thời kỳ thiết quân luật vừa kết thúc vào năm 1987.

Thể loại: Lãng mạn

Đạo diễn: Kuang-Hui Liu

Diễn viên: Tằng Kính Hoa, Trần Hạo Sâm

Đánh giá: 8/10

Your Name Engraved Herein (Cái tên khắc sâu trong tim người) là bộ phim lãng mạn của đạo diễn Patrick Kuang-Hui Liu, với hai diễn viên chính Tằng Kính Hoa và Trần Hạo Sâm.

Tại quê hương Đài Loan (Trung Quốc), đây là một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2020, và là tác phẩm có chủ đề đồng tính đạt doanh thu cao nhất lịch sử thị trường khi vượt qua mốc doanh thu 100 triệu TWD (khoảng 82 tỷ đồng ). Phim sau đó nhận 5 đề cử tại giải thưởng Kim Mã, trong đó giành chiến thắng hai hạng mục Ca khúc chủ đề và Quay phim xuất sắc.

Your Name Engraved Herein là phim đồng tính đạt doanh thu cao nhất tại Đài Loan (Trung Quốc).

Lấy bối cảnh Đài Loan sau khi thời kỳ thiết quân luật kết thúc vào năm 1987, Trương Gia Hán/A Hán (Trần Hạo Sâm) là con trai trong một gia đình Công giáo hà khắc. Cậu học sinh Vương Bách Đức/ Birdy (Tằng Kính Hoa) mới chuyển đến trường nam sinh nơi Gia Hán theo học.

Cả hai đều là nhạc công trong ban nhạc của trường, được dẫn dắt bởi cha Oliver (Fabio Grangeon) đến từ Montreal, Canada. Khi A Hán phát hiện ra tình cảm của mình với Birdy ngày một lớn lên và tin rằng đối phương cũng có cảm xúc đặc biệt đáp lại, họ bắt đầu vấp phải những rào cản trong xã hội.

Birdy, với bản tính nổi loạn, tìm đến cô nữ sinh Bân Bân (Thiệu Dịch Mân) khi ngôi trường mở cửa đón nữ giới vào học chung. A Hán đau đớn cố gắng giấu đi trái tim tổn thương, để rồi câu chuyện tình giữa đôi trẻ chỉ còn lại những kỷ niệm khi định mệnh chia lìa.

“Profiter du moment” (Sống từng khoảnh khắc)

Your Name Engraved Herein là tập hợp những lát cắt nhỏ của cuộc sống, nơi từng khoảnh khắc giữa A Hán và Birdy xen kẽ với bức tranh lớn của trường học, của văn hóa, của lịch sử.

Mối tình đẹp giữa hai nam sinh qua lăng kính điện ảnh trở nên sống động bằng hàng loạt chi tiết nên thơ. Phim gây ấn tượng với khán giả bằng những góc quay rất đẹp, khắc họa cảnh sắc của Đài Loan, cũng như chân dung sắc sảo của hai nhân vật.

Từ cảnh chở nhau dưới mưa, chuyến du ngoạn đến thủ đô, lén lút ăn trộm đồ, lẻn ra ngoài khuôn viên ký túc, cho đến cảnh gắn bó trên bờ biển, tất cả tạo nên chuyện tình đầy màu sắc giữa vòng kiềm tỏa của định kiến xã hội.

Bộ phim dễ gây liên tưởng tới Call Me by Your Name.

Như A Hán từng nói, tiếng hạt vỡ trong đêm tịch mịch nghe như tiếng đập của trái tim, tác phẩm đọng lại trong lòng người xem là những khoảnh khắc đáng nhớ được thể hiện rất khéo léo và chân thành. Your Name Engraved Herein phần nào giống với Call Me by Your Name của Luca Guadagnino, cũng ghi điểm bằng cảm xúc rạo rực yêu đương của hai chàng trai trẻ, bằng hình ảnh quá đỗi nên thơ phảng phất nỗi buồn như dự báo một cuộc tình dang dở.

Ở đó, A Hán và Birdy như hai thái cực trái ngược. Trong cuộc sống, A Hán tỏ ra mong manh và có phần nhu nhược, luôn cố gắng hòa đồng với bạn bè. Còn Birdy lại sẵn sàng làm những điều điên rồ. Cậu cãi lại quản chế, nhịn thở đến mức gần ngất đi dưới bể bơi, nhảy từ trên lầu xuống hay có màn tỏ tình táo bạo với Bân Bân.

Hai nhân vật chính trong phim giống như hai thái cực trái ngược.

Song, trong tình yêu, Birdy lại chối bỏ giới tính thực sự, trong khi A Hán không ngần ngại bày tỏ, từng nhiều lần là người tiến tới. Những tín hiệu “nửa có nửa không” từ Birdy khiến A Hán bối rối và tổn thương.

Cha xứ Oliver, một người Canada với tư tưởng cấp tiến, đã ở đó đóng vai trò như một người hướng dẫn, một nhà tâm lý lắng nghe A Hán. Tuy nhiên, như nhiều phim châu Á, nhân vật da trắng xuất hiện trong phim còn khiên cưỡng và khuôn mẫu.

Định kiến về giới và sự cởi mở của tư tưởng tại Đài Loan

Tuy thời kỳ thiết quân luật đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của bốn thập kỷ áp đặt thiết chế quân đội đã gây ảnh hưởng sâu sắc lên tư tưởng và văn hóa Đài Loan khi ấy. Ý thức tự do của lớp trẻ như Birdy hay A Hán bị bủa vây bởi tinh thần kỷ luật quân đội trong lòng dân sự, bởi định kiến đối với người đồng giới, bởi tư tưởng đặt nặng thành tích thi cử và sự nghiệp của người châu Á.

Trong phim, quản chế nói thẳng vào mặt học sinh: “Đám học sinh nam ngày nay dễ bậy bạ lắm”, hay giám thị thì đánh trượt thẳng tay nhóm biểu diễn vì quá ủy mị. Một nam sinh công khai đồng giới ngày ngày bị bắt nạt. Nam nữ yêu nhau còn khó khăn, chứ chuyện tình yêu đồng giới là điều không thể chấp nhận trong xã hội khi đó.

Tằng Kính Hoa và Trần Hạo Sâm có màn diễn xuất ăn ý trong phim.

Your Name Engraved Herein không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Điều tạo nên sự đặc biệt đến từ việc đặt bộ phim trong bối cảnh đặc biệt của lịch sử - xã hội để ca ngợi về giá trị của tự do cá nhân, tình yêu và bình đẳng.

Phần kịch bản không quá mới mẻ của tác phẩm được kéo lại bởi diễn xuất chân thành và tài năng của bộ đôi diễn viên chính. Cả hai còn rất trẻ, sinh năm 1996 và 1997, nhưng đã có những khoảnh khắc đầy xúc động, đem đến chiều sâu cho những cảnh phim có phần khuôn sáo và cả các cảnh 18+ vốn hoàn toàn có thể trở nên phản cảm.

Làn gió mới mà Tằng Kính Hoa và Trần Hạo Sâm mang đến cho màn ảnh Đài Loan đánh dấu sự trưởng thành dòng phim LGBT tại châu Á - nơi những định kiến sâu sắc về người đồng tính vẫn còn tồn tại.