Young Uno ngừng biểu diễn 'Tuyết yêu thương'

Chia sẻ với Zing, Young Uno cho hay hành trình của "Tuyết yêu thương" đã kết thúc. Nam ca sĩ muốn trở lại con đường âm nhạc với những điều mới mẻ.

Ngày 5/12, trên sân khấu chào mừng tân sinh viên của Đại học Kiến trúc, ca sĩ Young Uno tuyên bố đây là lần cuối anh biểu diễn Tuyết yêu thương - ca khúc làm nên tên tuổi.

Nam rapper gửi lời cảm ơn tới T.I.N (Tỉn - Tincucsat) - người viết melody cho Tuyết yêu thương. Theo lời Young Uno, nhờ T.I.N, anh có cơ hội viết rap trên nền nhạc bắt tai và biến ca khúc thành bản hit ở thời điểm ra mắt.

Trước đó, ở chương trình Ký ức vui vẻ mùa 3, Young Uno nhận nhiều ý kiến trái chiều khi để thiếu tên tác giả T.I.N trong phần biểu diễn Tuyết yêu thương. Sau đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ lên tiếng đính chính khẳng định T.I.N là nghệ sĩ underground, là người đã cùng anh làm nên giai điệu cho ca khúc.

Young Uno cho biết ngày 5/12 vừa qua là lần cuối cùng anh biểu diễn Tuyết yêu thương. Ảnh: NVCC.



Chia sẻ với Zing về lý do quyết định ngừng biểu diễn bản hit ra đời năm 2003, Young Uno tâm sự: "Đây là quyết định mới có gần đây, sau khi tôi và T.I.N trao đổi với nhau và đi đến thống nhất. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không muốn nói nhiều về nguyên nhân hay lý do. Hai anh em hiểu nhau là được. Hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp".

Giọng ca tâm sự Tuyết yêu thương là ca khúc đã và đang sống trong trái tim của anh cũng như nhiều khán giả. Vì thế, nam ca sĩ không muốn hình ảnh về bài hát bị xấu đi trong mắt người hâm mộ.

"Có rất nhiều cảm xúc khi tôi hát Tuyết yêu thương lần cuối trên sân khấu. Nó như đoạn phim ngắn đưa tôi trở lại hơn 10 năm về trước. Nếu nói tôi không buồn là không đúng, nhưng tiếc nuối thì không hẳn. Tôi nghĩ hành trình của Tuyết yêu thương đã kết thúc, tôi cần trở lại con đường âm nhạc với sự mới mẻ", anh tâm sự.

Young Uno không phủ nhận Tuyết yêu thương đóng vai trò lớn giúp tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, việc ngừng biểu diễn ca khúc này không khiến anh e ngại. Khi được hỏi về việc ngừng biểu diễn bản hit sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, nam ca sĩ khẳng định trong 10 năm qua, anh vẫn làm kinh doanh và có nhiều dự án riêng nên điều này không phải vấn đề.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với Zing, Young Uno cho hay Tuyết yêu thương không phải bài hát anh thích nhất, nhưng lại là bài có hiệu ứng truyền thông tốt nhất. Ca khúc ra đời vào năm 2003 và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả yêu rap, sau này "bùng nổ" nhờ xuất hiện trên game trực tuyến.

"Sau Tuyết yêu thương, tôi không sáng tác nữa vì bận đi làm. Vậy nên tôi cứ đi diễn là hát Tuyết yêu thương. Thời đó, nếu tôi không bận đi làm thì có thể sẽ có hit khác, nhưng có lẽ cái duyên chỉ tới đó nên tôi cứ hát mãi một hit như thế", anh nói.

Young Uno (tên thật: Trương Ngọc Dũng, sinh năm 1983) là rapper đời đầu được nhiều người biết đến. Sau thành công của Tuyết yêu thương năm 2003, tới năm 2008, 2009, Young Uno cho ra đời Let You Go và Nhớ. Sau đó, anh hoạt động ít dần, dành thời gian cho kinh doanh. Tới năm 2020, nam ca sĩ chia sẻ quyết định quay lại con đường âm nhạc để thỏa đam mê.