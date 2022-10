Yoona và các thần tượng chuyển mình thành diễn viên

Các thần tượng thế hệ hai như Yoona (SNSD), Taec Yeon (2PM), Suzy (Miss A) có thành tích ấn tượng trên màn ảnh, để lại dấu ấn dưới tư cách diễn viên.

Yoona (SNSD) thành công trong lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Ảnh: Naver.

2007 đánh dấu năm ra mắt của SNSD và Wonder Girls - hai "nhóm nhạc nữ biểu tượng" cho thế hệ hai tại Kpop. Sau đó, các nhóm nhạc nữ như KARA, After School, Girl's Day, Apink và các nhóm nhạc nam như SHINee, 2PM, BTOB, EXO lần lượt xuất hiện tại giới giải trí Hàn.

Sau một thời gian quảng bá dưới vai trò thần tượng, vài ngôi sao quyết định mở rộng lĩnh vực hoạt động và bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Kết quả, trong mỗi nhóm nhạc thường sẽ xuất hiện một hoặc một vài "thần tượng diễn xuất", với ví dụ điển hình có thể kể đến Ahn So Hee (Wonder Girls), Hye Ri (Girl's Day), Yoon Doo Joon (Highlight).

Thấy vậy, Xports News chọn ra danh sách những ca sĩ đã gặt hái thành công dưới tư cách diễn viên và có "bước chuyển mình xuất sắc" trong số thần tượng thế hệ hai ra mắt kể từ năm 2007 đổ về sau.

Yoona (SNSD)

Tính đến hiện tại, trong SNSD có tổng cộng 4 thành viên tham gia đóng phim, bao gồm Yoona, Yuri, Soo Young và Seo Hyun. Tuy nhiên, theo Xports News, Yoona là thành viên đầu tiên trong nhóm thực sự để lại dấu ấn ở lĩnh vực phim ảnh.

Vai diễn Go Mi Ho của Yoona trong Big Mouth được khán giả yêu thích. Ảnh: MBC.

Trước khi ra mắt cùng SNSD, Yoona đã xuất hiện trước công chúng với tư cách diễn viên khi cô vào vai Shin Joo Young trong bộ phim Two Outs In the Ninth Inning của đài MBC.

Sau đó, cô xuất hiện ở bộ phim truyền hình hàng ngày You Are My Destiny do đài KBS 1TV sản xuất với vai Jang Sae Byuk. Mặc dù bộ phim có tỷ suất người xem cao kỷ lục, diễn xuất của Yoona không để lại ấn tượng cho người xem.

Yoona tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim ảnh khác nhau như Cinderella Man, Love Rain, Prime Minister And I. Dù vậy, cô liên tục nhận đánh giá tiêu cực do kỹ năng diễn xuất và khả năng chọn kịch bản kém.

Năm 2017, công chúng bắt đầu có cái nhìn khác về Yoona sau khi cô xuất hiện trong bộ phim Confidential Assignment với vai Park Min Young. Không dừng lại ở đó, vai nữ chính Jung Eui Joo do Yoona đảm nhận trong bộ phim Exit ra mắt năm 2019 cũng thu về nhiều lời khen. Cô thậm chí nhận đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40.

Dần dần, cô thành công tạo thiện cảm cho công chúng và bắt đầu tiến tới danh hiệu "diễn viên mà khán giả có thể tin tưởng và theo dõi".

Trong những ngày gần đây, Yoona đang tích cực hoạt động tại cả mảng điện ảnh và truyền hình. Hai tác phẩm mới nhất của cô, Big Mouth và Confidential Assignment 2: International, đều ghi nhận thành công thương mại. Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong hai bộ phim King The Land và 2 O'clock Date.

Ok Taec Yeon (2PM)

Trong số các thành viên 2PM, Jun Ho là người đang thu hút nhiều sự chú ý nhất dưới tư cách diễn viên. Tuy nhiên, Ok Taec Yeon là thành viên đầu tiên trong nhóm thực sự để lại ấn tượng cho công chúng ở lĩnh vực diễn xuất.

Năm 2010, Taec Yeon có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Cinderella's Sister. Một năm sau, anh vào vai Jin Gook trong bộ phim truyền hình ăn khách Dream High do đài KBS 2TV sản xuất.

Kỹ năng diễn xuất của Ok Taec Yeon trong thời gian đầu gây ra nhiều tranh cãi. Dù vậy, anh kiên trì cải thiện kỹ năng bằng cách cố gắng tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Tính đến hiện tại, anh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Who Are You?, Bring It On, Ghost, Save Me, Vincenzo. Anh dần được công chúng khen ngợi nhờ lối diễn xuất tự nhiên.

Hình ảnh Ok Taec Yeon trong bộ phim ăn khách Vincenzo. Ảnh: tvN.

Sau khi thành công thử thách thể loại phim cổ trang cùng vai diễn Im Joon Young trong bộ phim Hansan: Rising Dragon, Ok Taec Yeon tiếp tục gặp gỡ khán giả qua bộ phim truyền hình Blind do đài tvN sản xuất. Tập đầu tiên của phim lên sóng ngày 16/9.

Uee (After School)

Ở After School có nhiều thành viên đang hoạt động dưới tư cách diễn viên, điển hình như Nana, Lizzy (Park Soo Young), Lee Joo Yeon, Yoo Soo Young và Lee Ga Eun. Tính đến hiện tại, Uee là thành viên có sự nghiệp diễn xuất ổn định nhất.

Năm 2009, Uee bắt đầu thử sức với diễn xuất khi cô xuất hiện trong bộ phim Nữ hoàng Seon Deok. Cô vào vai nhân vật Mishil hồi còn trẻ.

Dự án tiếp theo của Uee là bộ phim You’re Beautiful. Tại thời điểm ấy, cô nhận nhiều chỉ trích vì kỹ năng diễn xuất của mình. Tuy nhiên, Uee cho thấy sự tiến bộ khi cô đảm nhận vai Baek Ji Eun trong bộ phim truyền hình Ojakgyo Family lên sóng năm 2011.

Nhờ màn thể hiện ấn tượng, cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2011. Một năm sau, Uee được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc trên phim truyền hình trong Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 48.

Uee tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình thông qua các bộ phim như Golden Rainbow, Marriage Contract và My Only One. Cô trở thành gương mặt quen thuộc trong phim truyền hình cuối tuần ở Hàn Quốc. Khán giả bắt đầu công nhận kỹ năng diễn xuất của Uee.

Uee trở thành gương mặt quen thuộc trong phim truyền hình cuối tuần tại Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Năm 2016, với bộ phim Marriage Contract, Uee được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, hạng mục phim dự án đặc biệt tại MBC Drama Awards. Cùng năm, cô giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của Lễ trao giải Grime lần thứ 29. Năm 2018, cô mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập tại KBS Drama Awards.

Suzy (Miss A)

Suzy lần đầu xuất hiện với tư cách diễn viên vào năm 2011 khi cô đóng vai chính Go Hye Mi trong bộ phim truyền hình Dream High.

Trong những tập phim đầu, vì kỹ năng diễn xuất non kém, Suzy không tránh khỏi những lời chỉ trích. Càng về sau, diễn xuất của cô càng tiến bộ. Suzy nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn, và cô hoàn thành bộ phim truyền hình đầu tay một cách trọn vẹn.

Năm 2012, Suzy hóa thân thành nhân vật Seo Yeon thời đại học trong bộ phim điện ảnh đầu tay Architecture 101. Tác phẩm thu hút tổng cộng 4,11 triệu lượt xem và lập kỷ lục phòng vé, trở thành một trong những bộ phim điện ảnh hài lãng mạn có doanh thu cao nhất tại thời điểm đó.

Màn thể hiện của Suzy trong Architecture 101 giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, hạng mục phim điện ảnh tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 48. Sau bộ phim, cô được công chúng Hàn Quốc ưu ái đặt biệt danh là "tình đầu quốc dân".

Những tác phẩm truyền hình sau đó như Gu Family Book, Uncontrollably Fond, While You Were Sleeping và Start-up mang lại phản ứng tích cực cho Suzy, tuy nhiên, cô cũng nhận nhiều đánh giá trái chiều vì kỹ năng diễn xuất của mình trong các bộ phim The Sound Of A Flower và Ashfall.

Mới đây, Suzy có màn trở lại ấn tượng trong bộ phim Anna do Coupang Play sản xuất. Cô cho thấy diễn xuất tiến bộ, trưởng thành khi vào vai người phụ nữ dần đánh mất danh tính thực của mình vì cố giả dạng thành người khác.

Diễn xuất của Suzy trong bộ phim Anna nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ảnh: Coupang Play.

Suzy đang chuẩn bị cho hoạt động quảng bá của bộ phim sắp phát hành Wonderland. Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong dự án phim The Girl Downstairs.

Jung Eun Ji (Apink)

Năm 2012 - chỉ một năm sau khi Apink ra mắt - Jung Eun Ji đã có vai diễn chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Reply 1997 do đài tvN sản xuất. Khán giả nhận xét nhân vật Sung Si Won mà cô đảm nhận trong phim có tính cách tươi sáng, năng động giống với Eun Ji ngoài đời.

Màn thể hiện của Eun Ji trong Reply 1977 nhận được nhiều phản hồi tích cực. Năm 2013, cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, hạng mục phim truyền hình tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 49.

Sau đó, Jung Eun Ji tiếp tục thể hiện sức hút độc đáo của mình trong các bộ phim truyền hình Lovers Of Music, Cheer Up! và Untouchable. Tuy nhiên, cô gặp nhiều khó khăn khi cố gắng thoát khỏi cái bóng của Reply 1977.

Năm 2021, Eun Ji đảm nhận vai Kang Ji Gu trong bộ phim truyền hình Work Later, Drink Now. Cô thu hút sự chú ý của người xem nhờ lối diễn xuất chân thực. Kang Ji Gu được xem như một trong những vai diễn đột phá nhất của Eun Ji.

Work Later, Drink Now xác nhận thực hiện phần 2 sau khi phần 1 trở nên nổi tiếng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Phần 2 của bộ phim đang trong giai đoạn ghi hình. Gần đây, Eun Ji gặp gỡ khán giả qua bộ phim Blind do đài tvN sản xuất.