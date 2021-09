Yoona (SNSD) và Lee Jong Suk đóng vai vợ chồng

Out Of The Blue: Sau vai diễn được đánh giá cao trong Sell The Haunted House, Jung Yong Hwa (CNBLUE) đang trong quá trình thảo luận để tham gia bộ phim Out Of The Blue. Anh sẽ nhận vai Un Tae Bong, nam diễn viên được mệnh danh là "người có tất cả". Tuy nhiên, những khiếm khuyết của anh đứng trước nguy cơ bị vạch trần khi anh chạm trán một phụ nữ bí ẩn.