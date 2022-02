Yoona nói về khoảnh khắc trên sân khấu với Lee Jong Suk

Yoona cho biết cô hồi hộp khi được Lee Jong Suk khen ngợi ở lễ trao giải MBC Drama Awards. Họ quen biết khoảng 10 năm qua.

Trong bài phỏng vấn đăng ngày 22/2 với tạp chí ELLE Korea, Yoona chia sẻ về mối quan hệ với Lee Jong Suk và khoảnh khắc từng gây sốt của họ trong lễ trao giải. Năm 2016, Yoona và Lee Jong Suk tham gia lễ trao giải MBC Drama Awards. Thậm chí, Yoona cùng Im Siwan là người trao cúp khi Lee Jong Suk giành chiến thắng ở giải thưởng.

Khoảnh khắc hai người cười tươi khi cùng đứng trên sân khấu của lễ trao giải sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo Yoona, cô và Lee Jong Suk đều hồi hộp khi gặp lại nhau sau thời gian dài thông qua lễ trao giải của đài MBC.

YoonA lần đầu chia sẻ về khoảnh khắc trao giải cho Lee Jong Suk.

Thành viên nhóm SNSD tiết lộ: “Khi tôi chúc mừng, anh ấy trả lời: ‘Bạn rất đẹp’. Chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Tôi rất biết ơn vì anh ấy gọi tôi là người đẹp. Tôi không biết phải trả lời như thế nào”.

“Chúng tôi khá lo lắng vì đây là một lễ trao giải và chúng tôi đã lâu chưa gặp nhau. Vì vậy, việc anh ấy khen tôi đẹp chỉ như một cách chào hỏi khác. Nhưng tôi không ngờ nhiều người bàn tán về clip đó đến vậy”, Yoona nói.

Yoona và Lee Jong Suk quen biết nhau khoảng 10 năm qua. Họ từng chụp ảnh cùng những người bạn chung trong một dịp gặp gỡ cách đây 10 năm. Lee Jong Suk và Yoona đang hợp tác trong dự án phim Big Mouse. Trong phim, Yoona vào vai vợ của Lee Jong Suk. Big Mouse dự kiến ​​phát sóng trên đài tvN vào nửa đầu năm 2022.

Lee Jong Suk và Yoona hợp tác trong phim mới của tvN.

Yoona (sinh năm 1990) là thành viên trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD. Ngoài hoạt động ca hát, cô tham gia nhiều dự án phim và đạt được dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất. Cô đảm nhận vai nữ chính trong nhiều phim nổi tiếng như K2, You Are My Destiny…

Lee Jong Suk (sinh năm 1989) khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh nổi tiếng từ các bộ phim như School 2013, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, I Hear Your Voice…